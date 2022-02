Rafa y Carmen cada día parecen estar más unidos. Los concursantes de 'Secret Story' han dejado claro en más de una ocasión que son solo amigos. Sin embargo, el tonteo entre ellos es cada día más evidente, hasta tal punto que ellos han comenzado a replantearse sus verdaderos sentimientos. "Me he preguntado si es normal que esté así con él", ha reconocido la cordobesa a algunos de sus compañeros.

Por su parte, Rafa también se sinceraba con Álvaro reconociendo que ahora mismo no da un paso más con ella porque la ve "inmadura" y siente que para poder estar con alguien tiene que encantarle por completo. Pese a todo, ha reconocido que sabe que su relación con ella no es de dos amigos y ha dejado la puerta abierta a que en un futuro pueda suceder algo. "A mí me mola que sigamos así. No te digo que dentro de dos días no ocurra algo, pero a día de hoy la veo como una amiga", le ha indicado a Álvaro, que escuchaba intentando que no le afectasen sus palabras, ya que él también tiene sentimientos por la andaluza.

Telecinco

Tras sincerarse con sus compañeros, ambos han protagonizado un bonito encuentro en el dormitorio donde han hablado de las conversaciones que han tenido sobre sus sentimientos. A pesar de que no se han dicho del todo lo que piensan, Carmen ha sorprendido a Rafa haciéndole una bonita declaración. "Me han preguntado cuál ha sido mi mejor momento de la casa y les he dicho que tú eres mi mejor momento", le ha reconocido mientras los ambos compartían numerosas miradas de complicidad dentro de la cama.

Además, con motivo del día de San Valentín, los participantes han tenido que escribir una carta a la persona que deseasen. Carmen ha elegido a Rafa, dedicándole unas bonitas palabras con las que le ha reconocido que él es la persona más importante para ella en la casa. Por su parte, el fontanero le ha elegido a ella, pero ha preferido ser más escueto. "Ya lo sabes todo", le ha escrito.

Telecinco

Unas palabras breves pero que a Carmen le han hecho sacar una gran sonrisa. "Creo que no hacen falta más palabras. No es necesario liarse aquí dentro para saberlo", ha confesado Rafa en el Cubo. Sin duda, un tonteo que se ha convertido en la comidilla de toda la casa, y es que todos están seguros de que entre ellos dos hay algo más que una bonita amistad.

