El ambiente en 'Secret Story' está cada vez más caldeado, y es que cuando a la relación de unos compañeros de concurso se le añaden los sentimientos personales, las cosas pueden salir muy bien o muy mal, y a Rafa y Carmen las cosas les están empezando a ir regular desde su acercamiento. Crearon un gran grupo unido junto a Álvaro y Alatzne, pero poco a poco el conquense y la cordobesa se han ido quedando solos porque parecía que entre ellos podía surgir algo... pero ese buen rollo ha pasado el límite de la toxicidad y ahora su amistad pende de un hilo.

La cosa se ha torcido aún más esta semana después de que Carmen acusara a Rafa de no haber dado la cara por ella cuando en la casa se dejó caer que es una celosa y que tiene envidia del buen rollo que su amigo tiene con Laila, y él, tras intentar apaciguar las aguas pidiendo a sus compañeros que pararan, apuntó en una conversación con Carmen para evitar de nuevo ese problema: "Lo mejor es que vayamos a nuestra bola. Esta es una situación rara y tóxica". ¿Lo peor de todo? Que Carmen sí está empecinada en que Rafa quería darle celos con Laila: "Yo creo que has intentado darme celos. Estás deseando que me quede sola y sin amigos para luego venir a buscarme". ¿Es él un manipulador, como intenta hacer ver Carmen... o ella una tóxica?

Rafa le dice a Carmen que aunque vayan a su bola él solo se fía de ella, Carmen no entiende el enfado de Rafa Parte11 #Secret24F pic.twitter.com/hJghDRkz72 — Timbo (@timberpreview) February 24, 2022

La cosa se ha empezado a salir de madre cuando él quiso ir al baño después de su conversación y ella le siguió, entrando con él y no dejándole salir, tapando la puerta y agarrándole de la sudadera, con algún empujón incluido: "Voy a hacer como con Alvarito. De aquí no sales", decía Carmen. Él, por su parte, dejaba de oponer resistencia y aceptaba quedarse a hablar con su compañera mientras ésta se desmaquillaba. Hay quienes ya denuncian agresión, pero las redes están divididas entre si ella es la tóxica o él un manipulador...

#Secret23F LA.TOXICA DE LA.CARMEN AGREDE AL. RAFA ...🙄🙄🙄🙄🙄 EXPULSION DE CARMEN POR AGRESION ...🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/P3TEDWu9qg — CriticodeRealitys (@Buyoman2) February 24, 2022

