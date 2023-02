Gloria Camila 'pasa' del fichaje de Gema Aldón por 'Supervivientes'. La hija de José Ortega Cano acudió al desfile de Paloma Suárez en la Pasarela Cibeles Mercedes Benz Fashion Week Madrid con un modelo de la diseñadora y estaba feliz. "Vengo vestida de Paloma, muy bien con ganas de ver los modelitos... A mí la moda me fascina y cuanto más sepa de profesionales mejor" decía y contaba cómo iba su nuevo negocio en el mundo de la moda. "Todo va bien, que creo que los proyectos deben ir poco a poco y bien", renoció.

Gloria Camila tomó buena nota de las propuestas de Paloma Suárez y desveló que había celebrado el Día de los Enamorados. "San Valentín lo celebré con mi chico, en pareja y en familia porque el amor es general, yo lo dije hay que celebrar el amor con todo el mundo tanto pareja como amigos como familia" y reconoció que es romántica "si me lo curra soy muy romántica". Además, reveló qué planes son sus favoritos para compartir con su chico. "Nos gusta hacer escapadas solos, estar con amigos, cenita en casa y que vengan los nuestros", dijo.

Jose Ignacio Viseras

Gloria Camila también comentó cómo lo habían pasado en la fiesta de cumpleaños que la familia de Ortega Cano organizó por los diez años de José María, su hermano pequeño. "Todo muy bien y el peque muy guapo y todo genial" dijo aunque Ana María Aldón no acudió a la celebración y rompió a llorar al separarse del pequeño ese día como recogió DIEZ MINUTOS. Ortega Cano ya se ha pronunciado sobre las lágrimas de su ex y su hija no quiere entrar en polémicas. "Todo bien gracias vengo a ver a Paloma" y tampoco quiso valorar la participación de Gema Aldón en 'Supervivientes'. "Lo siento no os voy a decir nada hoy, gracias. Hoy me apetece estar feliz" comentó aunque hace unos días aseguró que ya había conseguido su propósito.