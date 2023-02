Arantxa de Benito no puede estar más feliz. La futura abuela está esperando que llegue abril como si no hubiera un mañana, y es que está deseando verle la carita a su primer nieto. Aunque en un principio supuso toda una sorpresa por lo inesperado de la noticia, y hasta llegaron a confesar que cuando Zayra les contó a sus padres que estaba embarazada no la creyeron y pensaron que se trataba de una broma, finalmente todo se ha puesto en su sitio, y ahora todos están expectantes con la llegada del bebé. Un bebé del que conocimos el sexo hace poco, y ahora la feliz abuela ha desvelado el nombre.



Ni siquiera Zayra o su chico, Miki Mejías, habían hablado de esto en sus redes sociales, pero la presentadora se ha adelantado a todos confesando en Instagram que el pequeño se llamará Hugo. Un nombre que no existe en la familia, pero que sin embargo es un nombre que ha encantado (y, lo más importante, que ha puesto de acuerdo) a los futuros papás, y es que la elección del nombre es algo tan importante que es motivo de discusiones en pareja, pero parece que no ha sido el caso de Zayra y Miki. Sin duda a estos padres primerizos les interesará conocer los productos que necesitas para el recién nacido, 5 básicos que necesitas si tu bebé está a punto de nacer o los 30 mejores regalos para hacer a un recién nacido si quieren organizar una 'baby shower'.



Precisamente Arantxa, que ha sido quien ha revelado públicamente el nombre, ha escogido una foto de lo más tierna con su hija embarazada, y es que a pesar de que la joven tiene ya 23 años, siempre será 'su pequeña', que ya luce una abultada tripa de aproximadamente 7 meses. A ella precisamente iba dirigido su mensaje con consejo incluido: "No hay manual de instrucciones, Zay. Con la llegada de Hugo sentirás algo indescriptible, amor incondicional... Seguirás aprendiendo, creciendo, y aunque nada volverá a ser como antes… será muy bonito y especial. Aquí sigo y seguiré, como madre y abuela, queriéndote con toda mi alma, disfrutándote y deseando que llegue abril para comenzar lo que será el regalo más grande de la vida", le ha dedicado.

