No cabe duda de que elegir el nombre del bebé es una decisión muy importante y, además, es uno de los pasos más bonitos y que más ilusión hacen cuando llega la noticia del embarazo.

Hay tantas ideas de nombres y opciones como gustos. Por ejemplo, para algunas familias es importante decantarse por nombres más tradicionales y con significado, por ello apuestan por nombres de niño bíblicos. Para otras personas, la originalidad es clave y por eso buscan nombres e inspiración entre otras culturas e idiomas, como es el caso de los nombres de niño italianos, nombres de niño alemanes o nombres de niño de origen árabe, por ejemplo. Los nombres de niño ingleses o los nombres de niño franceses también tienen muchos admiradores.

No cabe duda de que entre los que buscan la originalidad, la cultura nipona y los nombres japoneses son un reclamo perfecto: son llamativos, no están muy vistos fuera de Japón, tienen mucha sonoridad y muchos de ellos tienen significados potentes y bonitos. Además, no es raro que entre los nombres japoneses más populares se encuentren nombres unisex o sin género. Ya hemos hablado de los nombres de niña japoneses más originales y bonitos y ahora les toca el turno a los nombres de niño japoneses con esta completa selección que hemos elaborado. ¡A disfrutarla!



Nombres de niño japoneses con A, B y C

1.Aki: nombre de niño japonés popular y bonito que significa "nacido en el otoño".

2.Akihiro: popular nombre de niño que se traduce por "luz que brilla en el extranjero".

3.Akihiko: bonito nombre japonés que significa "príncipe resplandeciente".

4.Akira: popular y bonito nombre unisex de origen japonés que significa "brillante".

5.Akemi: hermoso nombre de niño japonés que significa "belleza de madrugada".

6.Akiyama: nombre de niño japonés que significa "montaña".

7.Amida: nombre nipón de niño que significa "eterno, ilimitado".

8.Asa: popular nombre japonés unisex que significa "nacido en la mañana".

9.Aoi: popular y bonito nombre popular en el país nipón que significa "malva o azul".

10.Aoki: popular nombre de niño japonés que significa "árbol verde".

11.Arata: hermoso nombre de niño de origen japonés que significa "fresco o nuevo".

12.Atsushi: nombre japonés que significa "cálido, cordial".

13.Botan: nombre de niño japonés que significa "peonía".

14.Chiaki: nombre de origen japonés que significa "mil otoños".

15.Chiko: nombre de origen japonés que significa "flecha".

Nombres de niño japoneses con D,E y F

16.Dai: popular nombre de niño japonés que significa "venerado o grande".

17.Daichi: nombre masculino de origen japonés que significa literalmente "gran terreno".

18.Daiki: bonito y popular nombre de niño de origen japonés que significa "gran árbol" o "gran luminosidad".

19.Ebisu: bonito nombre de un dios japonés considerado el dios del trabajo y la buena suerte.

20.Eiga: nombre de niño de origen japonés que significa "río largo".

21.Eiji: original nombre japonés que significa "dos protectores".

22.Eita: nombre masculino japonés cuyo significado es "persona respetable".



23.Eitaro: nombre de niño japonés que significa "superior".



24.Fudo: hace referencia al dios del fuego y de la sabiduría en la mitología japonesa. Significa "mérito".

25.Fuji: significa "inmenso" y hace honor a la montaña de Fuji.

26.Fujita: nombre japonés popular que significa "campo" y alude a una persona amante de la agricultura.

27.Fumio: nombre masculino de origen japonés que significa "niño en edad escolar".

Nombres de niño japoneses con G,H, I

28.Genji: popular nombre de niño japonés que significa "dos principios".

29.Goro: nombre de origen japonés que significa "quinto hijo".

30.Haruki: popular nombre de niño de origen japonés que significa "niño de la primavera".

31.Hideki: nombre de niño japonés que significa "árbol brillante" o "árboles excelentes".

32.Hikaru: nombre de origen japonés que es unisex y significa "luz".

33.Hiro: nombre de niño japonés que significa "amplio, generalizado".

34.Hiroshi: el significado de este tradicional nombre de niño japonés es "generoso". El padre de Shin-chan, popular protagonista de los dibujos animados, se llamaba así.

35.Hiroto: popular nombre de niño japonés significa "gran vuelo".

36.Hisoka: nombre de niño de origen japonés que significa "secreto" o "el que sabe guardar un secreto".

37.Hitoshi: popular nombre de niño japonés que significa "responsable, serio".

38.Ichiro: tradicional y bonito nombre de niño japonés que se asigna al hijo primogénito.

39.Isamu: nombre de niño japonés bonito que significa "coraje o valor".

40.Isao: popular nombre de niño procedente de Japón que significa "honor".

41.Iwao: popular nombre japonés para niño que significa "roca o piedra".

42.Izanagi: hace referencia a un dios de la mitología japonesa. Izanagi e Izanami eran una pareja divina, hermano y hermana, que tuvieron un papel principal en la creación de las islas de Japón.

Nombres de niño japoneses con J,K y L

43.Jiro: popular nombre de niño originario de Japón que significa "segundo hijo".

44.Jomei: nombre de niño japonés que significa "luz constante".

45.Kai: popular nombre unisex japonés que significa "mar".

46.Kairi: este bonito nombre de niño japonés que significa "pueblo del océano".

47.Kaito: si eres amante del mar, este nombre de niño japonés significa "hacia el mar, océano".

48.Katsumoto: es un nombre de niño de origen japonés muy popular en el país nipón. Significa "niño victorioso".

49.Kazuya: nombre de niño japonés que significa "pacífico".

50.Keitaro: nombre de niño japonés que significa "bendecido".

51.Kenji: popular nombre de niño originario de Japón que significa "segundo hijo inteligente".

52.Kenshin: bonito nombre de niño japonés que significa "modesto".

53.Kento: bonito nombre para niño de origen japonés que significa "que levanta el ánimo".

54.Kenzo: nombre de niño japonés muy popular que significa "fuerte y sensato".

55.Kibou: bonito y frecuente nombre de niño japonés que significa "esperanza".



56.Leiko: nombre de origen japonés que significa "arrogante".



Nombres de niño japoneses con M, N y O

57.Mako: nombre de niño japonés que significa "sinceridad".

58.Manzo: este popular nombre de niño originario de Japón significa "tercer hijo".

59.Mao: este bonito nombre japonés significa "real o verdadero".

60.Masahiro: original nombre de niño japonés que significa "hombre sabio".

61.Masao: es bonito, popular y significa significa "hombre recto o justo".

62.Masaru: nombre de niño de origen japonés que significa "chico inteligente".

63.Masaki: bonito nombre japonés que significa "árbol que florece".

64.Michi: nombre popular y bonito de origen japonés que significa "camino".

65.Miharu: original nombre para niño de origen japonés que significa "tres primaveras".

66.Mori: hermoso nombre japonés de niño que significa "bosque".

67.Nagisa: a este popular nombre de niño japonés se le atribuyen dos posibles significados "alto, largo" o "playa tranquila".

68.Naoki: nombre japonés de niño de bonito significado que significa "árbol recto".

69.Naoko: hermoso nombre de niño japonés que significa "hombre honesto".

70.Ohara: original nombre de niño japonés que significa "campo pequeño".

71.Ozuru: popular nombre de niño de origen japonés que significa "cigüeña grande".

72.Osamu: nombre japonés masculino que significa "jefe o gobernador".

73.Otani: nombre procedente del país nipón significa "gran valle".

Nombres de niño japoneses con P, Q y R

74.Rai: popular nombre de niño japonés que significa "siguiente hijo".

75.Raiden: bonito y popular nombre japonés que hace referencia al Dios de la Tempestad.

76.Rei: nombre japonés unisex que significa "espíritu" o "sabiduría espiritual".

77.Rikku: popular nombre de niño originario de Japón que significa "tierra".

78.Ringo: nombre al que se le atribuyen dos posibles significados: "manzana" o "que la paz sea con todos vosotros".

79.Rio: hermoso nombre de niño que significa "lugar de las flores de cerezo".

80.Ronin: potente nombre masculino cuyo significado es "samurái que no tiene maestro".

81.Rumi: significa "belleza".

82.Ryoichi: nombre común en Japón que hace referencia al primer hijo de Ryo. Significa "bueno".

83.Ryuu: nombre unisex único y poderoso que significa "dragón".

Nombres de niño japoneses con S, T y U

84.Sakura: significa cerezo en flor y se trata de un popular nombre unisex.

85.Satoshi: popular nombre de niño de origen japonés que significa "inteligente".

86.Satoru: nombre japonés fuerte que significa "sabio", pero también "comprensión".

87.Tadashi: popular nombre de niño japonés que significa "cierto, afortunado".

88.Taichi: nombre de niño japonés que significa "el que tiene gracia".

89.Takashi: bonito nombre de niño japonés que significa "noble" o "valiente".

90.Takeo: bonito nombre de niño originario de Japón que significa "fuerte como un bambú".

91.Tetsuya: bonito nombre de niño de origen japonés que significa "filosofía".

Nombres de niño japoneses con V, W y X



92.Washi: bonito nombre de niño japonés que significa "águila".

93.Wataru: original nombre de niño de origen japonés que significa "navegación".

Nombres de niño japoneses con Y, Z

94.Yasahiro: bonito y relajante nombre de niño japonés que significa "calma".

95.Yasuhiro: hermoso nombre de niño de origen japonés que significa "honestidad".

96.Yoshio: bonito nombre japonés para niño que alude a un hombre de buen corazón.

97.Yudai: bonito nombre de niño japonés que significa "valiente".

98.Yuna: original y bonito nombre de niño japonés que significa "noche apacible".

99.Yusa: nombre de niño japonés unisex que significa "lluvia suave".

100.Yuudai: nombre de niño japonés que significa "el gran héroe".