Cuando la nueva edición de 'Supervivientes' está a punto de comenzar, el equipo del programa ya calienta motores para que todo el mundo sepa lo que está por venir, y el último en aportar su granito de arena ha sido el presentador Ion Aramendi, que se ha sentado junto a Carlos Sobera en el podcast de Laura Madrueño para hablar de esta nueva temporada y también, por qué no, para dar consejos a Laura, que se estrena, con los nervios que ello supone, como presentadora desde la isla sustituyendo a Lara Álvarez. Por supuesto, Ion le ha confesado que él se lo pasa muy bien y que no se preocupe porque todo va a ser súper fácil... pero los principios, como para todos, no fueron fáciles y lo pasó hasta mal por culpa de los nervios.



"El primer día, para mí, fue el más difícil, porque te enfrentas a eso, sales de repente, primera vez... 'Supervivientes' impone, con colaboradores, conexiones, Lara llevaba mucho tiempo, el equipo va súper rodado y tú eres el nuevo...", explicaba. Sentir nervios es normal, y es que eso significa que te importa el proyecto en el que te has involucrado, pero Ion lo tiene claro: "Lo vas a disfrutar más allá del primer día, y pasados esos primeros nervios vas a decir 'lo estoy gozando y me lo estoy pasando bien', y eso es lo que transmites, es lo que mola", le ha advertido a una Laura que nos confesó recientemente cómo está viviendo este estreno en una entrevista.

Mediaset

Ion regresó a Telecinco en 2022 después de tres años en ETB y TVE al frente de programas como 'El Cazador', pero ante la oportunidad de que Telecinco le ofreciera ser copresentador de 'Supervivientes', no se lo pensó mucho: "Cuando tomas la decisión de embarcarte en un proyecto tan importante como este y de volver a Mediaset, renuncias a cosas muy guays. Yo he sido muy feliz en TVE haciendo 'El Cazador'. He sido muy feliz con la familia que hemos creado allí y me ha costado dejarlo, pero a nivel personal y profesional no podía decir que no", le confesó a su ex compañera María Patiño, y es que Ion, aunque muchos no lo recuerden, trabajó desde 2012 hasta 2019 como reportero de 'Sálvame', por lo que volver a Mediset no le costó ningún trabajo: "Aunque suene a topicazo, es de esos trenes que pasan y a los que no puedes decir que no. Además, esta ha sido mi casa, he estado en Mediaset más tiempo que en cualquier otro sitio", se sinceró.