Si el lugar donde vives es el espejo de la personalidad de sus habitantes, la del cantante Juan Valderrama y Rosa Peña, su esposa, es una mezcla de ambos. Un chalet de dos plantas, luminoso, en una de las zonas más tranquilas de Madrid, donde tienen por vecinos a conocidos artistas y cantantes. Una colonia en medio de grandes edificios que les permite disfrutar de su intimidad, sin que nadie les moleste. Allí, nos recibe el cantante para hablar de 'Diván del Tamarit', su nuevo disco. "Significa mucho porque es el libro menos conocido de Federico García Lorca, el más culto, al que Carlos Cano puso música en 1995-1996, y que desde que Carlos murió nunca más se ha vuelto a representar... Yo he querido coger el testigo de Carlos, con arreglos nuevos, y volver a cantar las versiones que él creó del 'Diván del Tamarit" y cuenta que habló con la familia de Carlos Cano. "Me puse en contacto con Amaranta, su hija, para pedirle permiso, para decirle que quería publicar este disco con su beneplácito, y con el de Pablo, el otro hijo de Carlos. Quiero que ambos estén conmigo en algunos de los teatros donde cantaré durante la gira, y si es posible que salgan a cantar conmigo", dice.

Juan Valderrama revela quiénes son sus referentes. "Además de mis padres, sin duda alguna uno de ellos es Carlos Cano. Prueba de ello es que en este espectáculo se juntan, Lorca, Carlos Cano, Granada, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, gente a la que he escuchado mucho y que, cuando escribo canciones, siento su aliento" y desvela que su vida está marcada por el 2 ya que nació en 1972 y en 2002 publicó 'La memoria del agua'. "En 2002 cambió mi vida. Había estudiado Periodismo, había empezado a hacer mis pinitos en prensa, a tener mi espacio, y de repente la música se cruza en mi camino, y descubro que es lo que me hace feliz" y señala si llevar el apellido Valderrama es una suerte o un inconveniente. "Lo pensé muchas veces. Pensé ¿quién me va a hacer caso con el apellido que tengo? Va a ser imposible que me emancipe, y eso me retenía. Hasta que en 2002 ocurre lo inesperado. Una multinacional se fija en mí, paso a cantar en la misma discográfica que Sabina, a ser nominado a los Grammy… Mi vida da un vuelco, conozco a la que es mi mujer, fue una época espléndida" y cuenta que ha seguido ligado al mundo del periodismo. "No es que no me gustara porque después he trabajado 6 años con Carlos Herrera en la radio, he tenido un programa en Radio Olé, en realidad el periodismo nunca ha dejado de formar parte de mi vida", señala.

Juan Valderrama revela que es creyente y "de alguna manera intento ser fiel a esas creencias, porque son los valores que me inculcaron desde niño" y reconoce que estas creencias han marcado su vida. "Ahora, por ejemplo, no estoy en ninguna multinacional porque no servía para cantar lo que fuera, menos a costa de lo que fuera. No me hice artista para hacerme millonario ni para ser famoso, me hice artista porque amo esta profesión, es mi vocación. La vida te pone en tu sitio, tienes que ser honesto contigo mismo, y es lo que quiero aplicar en mi relación con los demás. He aprendido a ser feliz dependiendo menos de los factores externos". El cantante reconoce que nunca había cantado delante de sus padres, Juanito Valderrama y Dolores Abril, y que la primera vez que lo hizo fue a los 29 años y, tras su apoyo incondicional, decidió probar suerte en este mundo.

Juan Valderrama habla maravillas de su mujer, Rosa Peña, y revela qué le enamoró de ella. "Estamos hechos el uno para el otro, soy el hombre más afortunado del mundo, siempre estropeaba las relaciones, hasta que encontré a la mujer de mi vida; a partir de ahí todo es muy fácil, el amor allana todo y lo facilita, y si no, es imposible... Nosotros somos una pareja muy equilibrada, yo me siento admirado por mi mujer y yo la admiro ella, tiene todo lo que a mí me falta, muchas cosas", cuenta. El cantante revela que sus amigos no tienen nada que ver con el mundo del arte. "No tengo grandes amigos en el mundo de la canción porque tampoco nos frecuentamos tanto. A nosotros nos gusta salir de manera privada, en moto, a pescar... " y reconoce que es de buen comer."Sí, nos hemos vuelto unos comilones. Yo cocino y hago la compra. Dicen que cocino bien los arroces, las lentejas, alguna legumbre, y la ensaladilla rusa es el plato estrella. En mi cumpleaños tengo que hacer 2 o 3 kilos de ensaladilla". Juan desvela que, su mejor hora para componer es "cuando está amaneciendo" y reconoce que no suele tener dificultades. "No tener ideas es algo que nunca me ha ocurrido, afortunadamente soy muy creativo", reconoce.

"Cuando me echaron de Sony, vinieron a verme José Luis Perales, Víctor Manuel y Sabina. Me hizo mucha ilusión", dice.