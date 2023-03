A Alessandro Lequio no le ha quedado más remedio que vivir con la pena del fallecimiento de Alex Lequio, su hijo mediano, que en mayo de 2020 perdía la batalla contra el cáncer a los 27 años. El conde ya sólo vive de recuerdos de su hijo, y no es la primera vez que confiesa el "dolor eterno" que siente y seguirá sintiendo el resto de su vida, por lo que no es raro verle en redes sociales postear imágenes de él o de momentos que compartieron juntos. Sin duda, Alessandro quiere mantener viva la memoria de su hijo, pero estos días ha publicado una imagen que no se había visto antes y que ha emocionado a sus seguidores, incluida su ex y madre de Álex, Ana Obregón, que recientemente ha hecho lo propio publicando el libro de su hijo que él no pudo terminar.



El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha hecho pública una foto inédita de sus tres hijos juntos: Clemente, Álex y Ginevra. Una imagen de cuando la pequeña estaba recién nacida (2016), y no mucho antes de que Álex desarrollara su enfermedad (2018), y si bien la imagen es de lo más bonita y tierna, lo que ha emocionado mucho a sus seguidores ha sido lo que ha escrito a su lado: "Los 3 Lequio. La única fotografía que tengo de los 3". Una confesión que ha sonado a doliente por no tener más fotos de sus hijos juntos y disfrutando de la vida cuando no faltaba nadie en la familia.

Alessandro Lequio Instagram

Numerosos rostros conocidos han animado a Lequio en la sección de comentarios, y la primera ha sido su ex, Ana Obregón, que le ha respondido con un sencillo corazón. El periodista y compañero de programa Pepe del Real ha comentado "Gran legado"; Cristina Tárrega "La única y la más bonita de todas"; la presentadora Toñi Moreno ha sido comedida pero cariñosa publicando un smiley "😍", y la ex política y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes le ha hecho llegar tres corazones, "❤️❤️❤️". Sin lugar a dudas, Alessandro cuenta con mucho cariño y apoyo entre sus compañeros de cadena.