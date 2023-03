'Supervivientes 2023' llega que arde, y no solo por el primer 'pique' protagonizado por Jaime Nava y Alma Bollo, sino también por el primer tonteo entre concursantes, y los protagonistas no podían ser otros que dos de los que se esperaba que dieran mucho que hablar, y así lo están haciendo: Patricia Donoso y Diego Pérez. La socialité y el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' han cruzado ya un par de miradas que dicen mucho, y cuando estaban en la piscina del complejo donde están conviviendo antes del estreno de la edición, han saltado las chispas: "No me mires así... es que tienes unos ojos preciosos", le decía Patricia a su compañero. Él por otro lado, tampoco tenía problema en agarrarla fuerte para ayudarla a salir de la piscina. Quizá te interese conocer todos los detalles sobre concursantes como Artùr Dainese, Alma Bollo, Jonan Wiergo, Ginés Corregüela, Katerina Safarova o Jaime Nava.



Diego no podía evitar sonrojarse y dar las gracias por el piropo, pero varios de sus compañeros se daban cuenta de cómo se miraban, y es que Patricia es una mujer casada: "Como te vea Charles, verás...", decía desde la distancia Asraf Beno. Ella no se cortó: "Se animará, a ver si hacemos un trío", afirmaba para sorpresa de todos. Diego se había quedado patidifuso: "Ostia... ¿pero a él le va el rollo ese?", decía ya con cara entre la intriga y los nervios. Ella, sin embargo, negaba con la cabeza, dando a entender que era una broma, y que ni se le pasaría por la cabeza, porque es bastante "celosa", según contó. Conoce otros detalles de la vida de Patricia Donoso.



Mediaset

Mediaset

"Yo las relaciones abiertas no sé cómo pueden funcionar. Yo soy celosa, y para que algo funcione así...", dejó caer. Eso sí, ella tiene muy claro que no va a caer en la tentación, pero un 'roneo' nunca hizo mal a nadie, y ella está dispuesta a dar que hablar. Así lo confirmó en un vídeo en el que explicaba que, si le tocan las narices, sus cambios de humor pueden ser el desencadenante de un huracán en Cayos Cochinos: "No sé ni cómo voy a reaccionar yo misma. Te puedo decir a día de hoy 'ok, soy happy, no pasa nada', pero allí puedo querer coger y abrir la cabeza de cualquiera. Quiero que me odien, pero también quiero que me amen". Con Patricia lo único seguro es que se avecina jaleo...