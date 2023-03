This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Makoke ha reaparecido tras tres semanas alejada de la televisión y de no cualquier manera. La ex de Kiko Matamoros ha querido ocultar todo este tiempo su cara, ya que se iba a someter a una intervención quirúrgica. Fue este pasado domingo en el programa de 'Fiesta' donde la malagueña mostró el resultado de su nueva operación y parece que lo ha vuelto a conseguir, ya que se la ve aún más joven. "Me han cortado piel. Se recorta algo de la flacidez del cuello y en la mandíbula, los cogotes de merluza que los llamo yo, y te los suben un poquito para reforzar los pómulos. Estoy deforme, hace solo 48 horas que me sometí a la operación, y bastante bien estoy", contaba en su día por redes sociales. Ya mucho más recuperada, acudía al programa de lo más contento con los resultados. "El momento ideal es dentro de tres meses cuando se asiente todo, en mes y medio ya se verá mejor, la verdad es que todavía tengo mucha inflamación", empezaba diciendo la colaboradora. Sus compañeros también opinaban del nuevo rostro de Makoke: "Yo cuando la he visto entrar por la puerta, no sabía si era ella o su hija", decía Iván González.

A pesar de haber sido una intervención compleja, Makoke solo ha tenido unas pequeñas molestias pasadas las primeras 48 horas. Lo que sí que no puede hacer hasta dentro de unas semanas es deporte, y eso sí que le afecta a la colaboradora. La madre de Anita Matamoros es una amante del deporte y de la vida sana, pero ahora tiene que hacer reposo tras la intervención.