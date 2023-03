Julio Iglesias Jr ha cumplido 50 años el 25 de febrero y ha arrancado una gira para disfrutar esta fecha redonda que le llega con grandes noticias en el terreno profesional, con el lanzamiento de un nuevo disco; y en el personal, muy enamorado de Vivi di Domenico, una modelo que reside en México con quien mantiene una relación desde hace ocho meses. Una relación que descubrió él mismo y que, en una entrevista con Toñi Moreno en 'Plan de Tarde', ha confesado ha llegado el momento de ser padre: "es ahora o nunca, quiero verles crecer y disfrutar de ellos".

En este sentido ha confesado que se quiere ver con hijos y estar a su lado, algo que no pudo hacer con su propio padre, de quien realmente disfrutó por primera vez de forma intensa hace unos años: "cuando tuve oportunidad de irme de gira en 2024 con mi padre fue la primera vez que pude estar tanto tiempo con él y lo pasé genial, disfrutando con él".

Pero no solo ha hablado de su padre sino también de su madre y todo lo relacionado con la ruptura con Mario Vargas Llosa y las polémicas declaraciones posteriores. En este sentido, ha asegurado que su relación con Vargas Llosa no ha sido muy estrecha pero sí que ha confesado que ha querido hablar de las palabras de su padre sobre el Nobel: "lo que diga mi padre va a misa, si él dice que Vargas Llosa no ha tratado bien a mi madre, será verdad". Además, después de pensárselo mucho, Julio no ha sabido como describirle utilizando finalmente el adjetivo de "inteligente".

Sobre los ex de su madre, Julio Iglesias ha asegurado que "con el que mejor me llevaba era con el Marqués de Griñón, el padre de Tamara, porque me pilló en una época en la que estaba en España y me gustaba mucho ir al campo y Carlos tenía muchas tierras y nos llevaba. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia con él".

Además, se ha mojado sobre la relación entre su hermano Enrique y su padre a quienes sí que ve juntos en un escenario: "no lo veo como que va a surgir mañana o pasado, pero sería muy bonito que hiciéramos un concierto juntos, cantando Enrique sus canciones, mi padre las suyas y yo las mías".