Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer feliz y enamorada, y no hace falta que lo diga ella: sus propios gestos la delatan. Siempre una mujer discreta en el plano sentimental, explotó con su separación del periodista Pedro J. Ramírez, y tras varias relaciones después de aquello, la diseñadora es una mujer libre y liberada que disfruta de su amor públicamente. Ahora con el abogado José Manuel Díaz-Patón, ella ya no se corta ni ante las cámaras, y ha regalado a todos su primer beso en público con su chico, con el que no puede estar más feliz ni sentirse más apoyada. Recientemente Ágatha Ruiz de la Prada se sinceraba como nunca en una entrevista en Diez Minutos.



Precisamente para eso, para apoyarla, José Manuel se trasladó con ella al centro de Madrid este miércoles, donde se celebró el desfile Olé You, en el que Ágatha presentó su colección de diseños de moda flamenca, y en el que se vive un 'avance' de la Feria De Abril, que durante unos días traslada un cachito de Sevilla a la capital para que se pueda disfrutar del ambiente de esa festividad también en Madrid. Una jornada en la que, por cierto, también Lourdes Montes hizo una presentación de su colección de vestidos de flamenca para su firma, Mi Abril.

Gtres

Gtres

A pesar de la falta de la hija de ella, Cósima, a la cita sí asistió Tristán, que quiso apoyar a su madre y también posar con ella para los fotógrafos, dejando claro con ello la buena relación que tiene con el novio de su madre, con el que la modista lleva saliendo ya más de un año. En más de una ocasión la propia Ágatha ha definido a su pareja como "muy divertido" y "adorable".

Gtres

Díaz-Patón tiene 66 años, está divorciado de su última esposa (la segunda) desde hace 7 y tiene dos hijos en común con ella. José Manuel, además, es primo del empresario y aristócrata Julián Porras por parte de madre (de ahí que Porras sea el segundo apellido de José Manuel), marido de Olivia de Borbón, y en lo profesional es un hombre de éxito: es socio fundador del despacho de abogados Legaltrade y además tiene varios negocios.