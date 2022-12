Si hay algo que remarcar de la reina Letizia, además de su entrega por nuestro país, es su sobresaliente sentido de la moda y del estilo: sus apariciones públicas siempre son objeto de análisis casi clínico sobre lo que se pone y cómo lo combina, pero hay una cosa clara: pocas veces la hemos visto errar. Alguno de sus looks pueden haber recibido más críticas y otros más halagos, pero decir que vista mal sería mentir descaradamente, y este 2022 ha tenido estilismos de matrícula que repasamos a continuación.



Sin duda, una de sus grandes bazas es que arriesga, pero siempre arriesga y gana, y es lo que hace que, tras tantos años siendo nuestra Reina, doña Letizia siga levantando expectación en cada aparición pública. Su estilo suele ser conservador y depurado, pero no por ello permite que sea aburrido: especialmente en los últimos años ha relajado los códigos de lo que significa ser una 'royal', y ha apostado por looks rompedores con detalles 'cut out', estampados llamativos o escotes vertiginosos (especialmente a la espalda, de sus favoritos).

Doña Letizia es una gran apasionada de la moda, y es por ello que le gusta elegir sus prendas de entre un fondo de armario envidiable en el que cabe de todo: desde diseñadores 'made in Spain', a los que le encanta apoyar vistiéndolos siempre que puede (como Teresa Helbig, Felipe Varela o incluso 'fast fashion', como Zara o Massimo Dutti), hasta firmas internacionales como Carolina Herrera, Hugo Boss o Victoria Beckham.

Si eres fan de la moda de la reina Letizia, este repaso te va a encantar.

LOS MÁS ROMPEDORES

Escote en la espalda

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue en la inauguración de la temporada 2022/2023 del Teatro Real de Madrid. La Reina hizo una entrada triunfal con una creación de la firma Miphai: un vestido de fiesta midi en azul marino confeccionado en crepé. Un modelo de nombre “París” que costaba 195 €. Lo más llamativo del vestido era el escote vertiginoso de la espalda, musculada y bronceada. Fue el 24 de octubre.

'Cut out' y 'low cost'

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Uno de sus looks más arriesgados, un diseño de la firma Cayro Woman que aunaba las tendencias de la temporada: el corte 'cut out' a la altura de sus trabajados abdominales y el rosa fucsia. En el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en Valencia, el 10 de mayo. Costaba 61,90 € y se agotó.

'ASALTO' AL ARMARIO DE SUS HIJAS

El 'lady' de Sofía

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tiene la misma talla que la infanta Sofía. Hace un año, y para homenajear al presidente de Paraguay, se puso el Carolina Herrera blanco de topos que su hija estrenó en Oviedo, en 2021.

AZUL, EL NUEVO NEGRO

Arrasó en Alemania

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Unánime fue el aplauso a este modelo de Carolina Herrera de la colección 2013/2014 que fue modificado para ella. Un vestido lady en azul cerúleo con adornos florales en los hombros, manga francesa y escote lágrima. Se lo puso el pasado octubre.

La joya de la corona

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El summum de la elegancia, la constatación de que el azul es el nuevo negro en el armario de la Reina. En julio, en los Premios Fundación Princesa de Girona, estrenó este vestido en azul marino, con escote asimétrico y un detalle joya (cordón de strass) a modo de collar. Es de la firma Boüret, modelo Luna Diamante, 450 €.

DEL ROJO...

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Recuperó uno de sus vestidos rojos más impresionantes en la cena de gala de su viaje a Alemania. Un diseño largo y minimalista, de una sola manga, con capa y una abertura lateral. La pieza está firmada por Stella McCartney y volvió a dejar noqueados a todos. Es un color muy español para defender en el extranjero, y al que tiene especial aprecio.

...AL ROSA

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vale que el rojo es lo más para ella, pero ha abierto la paleta de colores y acertadamente ha apostado por el rosa, que tanto se ha llevado, en cualquier estación del año. Y a ella le cae genial. Si además lo lleva en un dos piezas de blusa y pantalón… rejuvenece. Un outfit monocolor de diez. Se lo vimos a su llegada a Berlín (en su viaje a tierras germanas hizo despliegue de vestuario) y, claro está, es de Hugo Boss.

Y DEL BLANCO...

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Volvió a la Mercedes- Benz Fashion Week Madrid, 12 años después y, para no hacer agravios, eligió un modelo confeccionado por la modista de Zarzuela. Y fue un acierto. Doña Letizia optó por un vestido blanco, tono antes relegado sólo a las grandes ocasiones, con escote redondo, hombreras marcadas, ligeramente abullonadas y falda con dos aberturas laterales. La sensación de un 11 de marzo.

...AL NEGRO

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Recepción en el Palacio Real a los participantes en la cumbre de la OTAN, en junio. La monarca vuelve a una de las piezas más admiradas de su guardarropa: un vestido negro de silueta New Look, sin mangas y con escote en caja. Con un sencillo cinturón negro y un doble lazo en la falda. Es de 2nd Skin & Co y lo lució por primera vez en los Premios Princesa de Asturias de 2021. La constatación de que el negro es un clásico de la elegancia.