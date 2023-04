Shakira ha puesto rumbo finalmente a Miami. Tal y como contamos ayer, la colombiana ya estaba preparada para hacer su mudanza definitiva después de que la colombiana ya haya cerrado todos los flecos que quedaban, papeles del divorcio incluidos, para poder ponerse rumbo a la ciudad en la que más cómoda se siente en este momento: Miami. Y tras todos los trámites necesarios, ya ha cogido el avión esta mañana que la hará llegar a la ciudad de Estados Unidos en la tarde de este sábado, donde decenas de periodistas ya se agolpan en el aeropuerto para obtener las primeras imágenes de la cantante en Miami con sus hijos.

Eso sí, la cantante no ha dejado pasar este momento para enviar un críptico mensaje a través de su perfil de Instagram sin dejar muy claro (como siempre, por otro lado) a quién va exactamente dirigido, pudiendo ser el objetivo tanto Geràrd Piqué como su padre.

Instagram

"Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...", escribía Shakira desde el avión mostrando una imagen del ala del avión y la costa. Un mensaje que ha generado mucho debate sobre a quién va dirigido y mientras que algunos señalan a que el destinatario puede ser su ex marido, bien podrían ser sus padres o sus familiares en Estados Unidos. También cabe la posibilidad de que sea un texto metafórico y destinado a sus seguidores, pidiéndoles que no duden de que realmente estará donde quiere estar: en Miami.

Sea como fuere, Shakira ha conseguido el objetivo que luchaba desde que comenzó las negociaciones del divorcio: ya está rumbo a Estados Unidos