Agusantas ya no tiene miedo. Después de confesar que estaba cohibida en sus apariciones en Sálvame por las posibles reprimendas de Raquel Bollo, la ex de Manuel Cortés ha pisado el plató del Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita. ¿Qué es lo que ha cambiado? Hasta ahora, Aguasantas confesaba estar dolida por lo que Raquel Bollo hacía a su pareja y cómo sus apariciones podían afectarle a él, sin embargo, esta relación se ha roto: "No estoy afectada porque ha sido de común acuerdo", explicaba la joven quien revelaba que "estábamos muy tocados". Ahora, sin miedo, la madre de la hija de Manuel ha revelado muchos detalles del cantante.

Nada más empezar, Aguasantas ya dejaba claro que no le gustaba el concurso que Manuel Cortés está haciendo en Supervivientes pues considera que "se está destrozando su carrera de cantante" con lo que está haciendo. No solo por las broncas con Asraf, sino también porque considera que "está haciendo un papelón con Katerina", "yo conociéndolo como lo conocía antes, Manuel no se hubiese prestado a besarse en público, de esa manera...". Y es que, "me choca ver a Manuel con una persona públicamente besándose por lo que yo le conocí".

Pero todos los detalles han llegado cuando ha recordado la época en la que estuvo saliendo con él durante tres años, mientras él tenía de 16 a 19 años. Un tiempo en la que, ha subrayado, eran "muy críos" pero que ya forjó cómo se lleva Manuel con sus primos, tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja. De hecho, Manuel fue testigo de un incidente entre Kiko e Isa cuando el hijo de Isabel Pantoja se enteró de que su hermana estaba conociendo a alguien con 16 años. "Él vino angustiado por lo que había pasado pero dijo que era algo que tenía que hacer", confiesa, "yo entiendo que a Isa le dolió y más si después no ha venido tu primo a pedirte perdón con los años, algo que sé que no ha pasado". Y es que, ha dejado claro que Manuel está posicionado con Kiko en la guerra han tenido los hermanos, lo que podría haber dado lugar a las discusiones con Asraf, algo que a Isa le ha decepcionado.

Finalmente, Aguasantas ha destacado cómo ha sido su relación con Raquel Bollo, a la que ha acusado no haberse preocupado por su hijo Manuel hasta que no cumplió los 18 años o incumplir el régimen de visitas de Juan José, padre de la hija de Alma. "No es una amenaza, es un hecho", decía a este respecto.