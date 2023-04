Ismael Beiro apuesta por ser alcalde de Cádiz. El que fuera ganador de la primera edición de Gran Hermano, una experiencia que recordó recientemente con un reencuentro, ha dado un paso adelante y es candidato para la alcaldía de Cádiz como líder de la formación 'Cádiz, Sí', una plataforma vecinal que ha dado el paso a presentarse como partido político para las siguientes elecciones que tendrán lugar el 28 de mayo.

Así, 23 años después de su victoria en la primera edición del reality que cambió el paradigma de la televisión, Ismael ha vuelto a ponerse delante de los focos pero esta vez para entrar en el Ayuntamiento de Cádiz. "Cuando salí de Gran Hermano decidí, ya que tenía la popularidad que es lo más difícil, trabajármelo haciendo cursos", explicaba Ismael Beiro recogiendo un premio en Leganés hace un mes, "es muy fácil ser popular y muy difícil tener prestigio, y cambié todo por tener prestigio".

En las últimas décadas, Ismael casi pierde la vida en un accidente de circulación y ha comenzado a realizar formación primero en la carrera de artes escénicas que le llevaron a presentar programas, y otras para el desarrollo de actividades empresariales que le llevaron a hacer varias aventuras. Ha sido presentador, monologuista e incluso cantante, también montó una promotora de eventos y está terminando el Doctorado en Ciencias de la Comunicación.

Además ha forjado una familia de la que está muy orgulloso. Ahora es padre de dos hijos, Aurora, de casi seis años, y Rodrigo, de cuatro. Los dos son fruto de su estable relación con su pareja, Aurora Vázquez, con la que lleva más de 15 años de relación. Una familia que le está apoyando al máximo en esta aventura política.