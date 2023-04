Vania Millán retoma su rutina de ejercicios para estar en forma durante el embarazo. Fue el pasado 9 de marzo cuando la Miss España 2002 y su marido, Julián Bayón, anunciaban la buena nueva: esperaban su primer hijo. Desde entonces, la abogada, que ahora trabaja como brand manager de la clínica de su esposo, médico especializado en medicina estética, ha compartido la evolución de su embarazo en su perfil de Instagram. Vania Millán está emocionada con su embarazo y cuenta que vive una época de cambios en su cuerpo que ya empieza a sentir. "Qué bonito sentir los cambios… ser tan comprensible con todo lo que pasa en tu cuerpo porque sabes que es el primer regalo que le haces", escribió en sus redes junto a una imagen de su incipiente tripa de embarazo.

Vania Millán ha compartido un post en sus redes sociales en las que desvela que, tras superar los tres primeros meses de embarazo, que suelen ser los más delicados para el bebé, ha retomado su rutina de entrenamientos. "Evidentemente cuando estás embarazada hay cosas que cambian. Hay ejercicios que implican al abdomen y no se hacen y se baja bastante la carga de manera que siempre el movimiento es controlado. Todo movimiento está controlado… sabes que músculos activas y cuáles no y sabes dónde apoyas la carga, incluido el llevar la respiración con el movimiento…. Es importante hacerlo con concentración", escribe. La abogada, que fue Miss España 2002, cuenta que, si nunca has hecho deporte, quizás el embarazo no sea el mejor momento para comenzar y, si lo haces, que sea asesorado por profesionales y sin cargas como puedes leer en los mejores libros sobre maternidad.

Vania Millán, que puede resolver dudas sobre la gestación gracias a los mejores libros sobre el embarazo, desvela que también realiza ejercicios más específicos para embarazadas para fortalecer el suelo pélvico y evitar la diastasis abdominal. Ella cuenta con el apoyo de su fisioterapeuta y recuerda la importancia de que un profesional te guíe en tus rutinas estés embarazada o no. El masaje perineal también te puede ayudar a ejercitar esta zona.