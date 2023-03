Vania Millán anuncia, feliz y emocionada, su embarazo. La que fuera Miss España 2002 ha utilizado sus redes sociales para confirmar que espera su primer hijo junto a su marido, el doctor Julián Bayón. Hace solo unas semanas, la modelo acudió a la fiesta de Bvlgari explicó que seguía con la ilusión de aumentar la familia y que estaba inmersa en el proceso. "Hemos pedido un niño" decía mientras su marido desvelaba que "lo hemos pedido para Reyes'. Ahora, tras la confirmación de su embarazo, parece que su sueño se va a hacer realidad y no puede estar más feliz. "Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría ❤️… he tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos!!!!", escribía junto a una imagen en la que muestra su ecografía mientras recibe un tierno beso de su marido. "Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad … que está ahí conmigo…❤️ que está sucediendo… 🤰" escribió y añadió una mención especial para su chico, que ha estado junto a ella en todo este largo proceso. "No me olvido de mi amor @dr.julianbayon ❤️ que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor".

Al dar la buena nueva de su embarazo, Vania Millán no se ha querido olvidar de su lucha por ser madre ya que ella siempre ha hablado abiertamente de sus problemas para quedarse embarazada y ha recurrido a la fecundación in vitro para conseguirlo. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo!!!! Agradecer cómo no a mi doctor @juancho1966 y al equipo de @iviclinics en Madrid por tratarme con tanto cariño!!! ( y gracias a quien me dio la recomendación)", escribió en el post.

Gtres

Vania Millán va a cumplir su sueño de ser madre junto a su marido, el doctor Julián Bayón. Fue el 4 de junio de 2022 cuando la pareja celebraba una romántica boda en Madrid, dos años después de anunciar su compromiso. Vania y Julián comparten trabajo y amor ya que la abogada y coach es la brand manager de la clínica de su esposo, especializada en medicina estética. Ahora, la pareja está feliz ante la buena nueva y puede empezar a informarse en los mejores libros sobre maternidad. Además, mientras no anuncien el sexo y nombre de su bebé, puedes inspirarse con los 180 nombres de niña que se han puesto de moda o los 120 nombres de niño modernos.