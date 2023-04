Paula Echevarría sorprende al desvelar qué es lo que nunca se quita para dormir. La actriz, que triunfa como jurado en 'Got Talent All Stars', presentó en Madrid 'Los favoritos de Paula', su nueva colaboración con la firma de joyas Agatha Paris y explicó cómo se siente con este trabajo. "Ha sido fácil y difícil, fácil porque hay muchas bonitas y difícil porque hay tantas que es difícil quedarse solo con unas. Agatha es una firma que lleva tantos años y tiene tanto pero nunca me imaginé que tuvieran tanto volumen de joya como lo que realmente vi cuando estoy dentro", aseguró. La influencer, que reveló que está preparada para cuando su hija Daniella le presente a un novio, también explicó cómo decide las joyas para sus looks. "Tengo dos opciones: o que tenga muy claro el vestido que me quiera poner y busque las joyas o que tenga muy claro la joya que me quiero poner y busques el outfit. Hoy tenía claro que quería llevar esta colección de los ojitos y he buscado un vestido para que las joyas resalten y el negro siempre es una buena opción", comentó con vestido de Wow Concept.

Paula Echevarría cuenta qué es lo que nunca se quita para dormir

Paula Echevarría, que aseguró que no es nada supersticiosa, se declara amante de las joyas y revela si, a la hora de acostarse y meterse en la cama se quita todas ellas. "Me quito todo menos los pendientes. Tengo 7 en esta oreja y 2 en la otra y si me lo tuviera que quitar y poner todos los días echaría media vida quitando y poniendo. Me he acostumbrado, al principio sí que era un poco incómodo pero al final te acostumbras. Y nunca pierdo ninguno, los llevo ahí bien cogidos", aseguró.

Gtres

Paula Echevarría también habló del buen momento personal y profesional que atraviesa."Estoy muy contenta, no paro y sarna con gusto no pica. Estoy feliz de tener tanto trabajo y todo lo que tengo me gusta y me llena y, en mi casa, feliz de la vida" y explicó como había sido el cumpleños galáctico de su hijo Miki. "Lo que pude que me lo curré todo sola, hice un arco de globos y como esa mañana se lenvató con mucho viento se me voló, se me pincharon varios y pensé que sea lo que Dios quiera pero él disfruto muchísimo que era lo importante", reveló y contó cómo vive su segunda maternidad. "Muy rápida, si la primera la viví muy rápido dicen que con los años el tiempo pasa más rápido y yo creo que es verdad. El otro día dándome cuenta que hace dos años, que ya no tengo bebé que ya es un niño, además se le ve. Pero la estoy viviendo, disfrutando tanto porque le estoy mucho tiempo y lo estoy disfrutando", dijo.