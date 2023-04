María Zurita se sincera sobre su maternidad en solitario. La sobrina del rey Juan Carlos ofrece su entrevista más sincera en la revista 'Harper's Bazaar' para hablar de 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', el cuento infantil que acaba de publicar y en el que analiza la realidad de las familias monoparentales como la que ella ha formado con su hijo Carlos, que nació el 28 de abril de 2018 de manera prematura y con solo 1.700 gramos. Ya han pasado casi cinco años desde que la prima del rey Felipe VI se estrenara como madre y siempre tuvo claro que su hijo abordaría la realidad de su núcleo familiar, formado por ellos dos, desde la más absoluta naturalidad.

María Zurita sobre su cuento: "Me ha encantado aunque me he pensado mucho lo de compartir mi vida"

Como la propia María Zurita ha contado, su pequeño nunca le ha preguntado por su padre "porque sabe que no lo tiene y por qué va a preguntar por un tío, un señor que no existe". Por este motivo decidió escribir este libro y confiesa que ha recibido muchísimos mensajes de admiración por la valentía de contar y ser el ejemplo de que otro modelo familiar existe. "La experiencia (de escribir un cuento) me ha encantado, aunque me he pensado mucho lo de compartir esta vida mía con los demás... Si este cuento ayuda a un niño o a una madre que decide serlo en soledad, ya me doy por satisfecha".

Harper's Bazaar

María Zurita: "Dentro de ser una familia real, somos cero convencionales"

María Zurita revela que siempre tuvo el apoyo de su familia y cuenta cómo son cuando nadie les ve. "Mi familia es bastante liberal: todo el mundo se ha casado con quien ha querido también. Dentro de ser una familia real, somos cero convencionales" y defiende los diferentes tipos de familia que, hoy en día, existen en nuestra sociedad. "La familia tradicional sigue existiendo; sin embargo, hay que aceptar el resto de modelos familiares también, porque una cosa no invalida la otra", asegura.

En su entrevista con la revista Harper's Bazaar, María Zurita también revela el apoyo incondicional de su tío, el rey Juan Carlos que estuvo en Sanxenxo para practicar la vela, su deporte favorito. "A mi tío, el rey Juan Carlos, le pareció una idea bárbara que fuera madre soltera. Me ayudó muchísimo emocionalmente, por eso es el padrino de mi hijo Carlos" y cuenta también que la relación entre ambos es excelente y que se adoran además de revelar que Carlos le llama 'quino'.