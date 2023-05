Todo es mentira arrancó el lunes 8 de mayo haciendo referencia a la cancelación de Sálvame. Detrás de ambos formatos está la productora La Fábrica de la Tele. El presentador comenzaba Todo es Mentira leyendo, con periódico en mano, la noticia que publicaba el pasado viernes el diario El Mundo sobre la cancelación de Sálvame. Su compañera Marta Flich le preguntaba por lo que estaba haciendo. ''Estoy mirando a ver si seguimos en emisión, pero no aparece nada aquí'', declaraba el publicista con ironía. Flich le respondía que parecía que sí, por el piloto rojo de la cámara.

Ya, ya, pero fíate. Igual estamos en Mitele. Bueno, da igual. Mientras no digan nada, nosotros seguimos", ha afirmado Risto Mejide, haciendo una clara referencia a cómo Sálvame emite su última hora de programa en esta plataforma de Mediaset. Este momento ha desencadenado las risas del público y, finalmente, los presentadores han dado comienzo a Todo es mentira.

El conductor del programa se dispuso a saludar a los espectadores: "Buenas tardes y bienvenidos a todos, esto es Todo es mentira". Continuó con otra pulla al mencionar una fecha: "Mañana es el primer debate electoral del 28M, si llegamos".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Puede caerte mejor o peor Risto Mejide, hoy abrió su programa TEM con solidaridad e ironía como Sálvame.☺️

Dar al César lo q es del César #yoveosálvame #SalvameNoSeToca pic.twitter.com/7h2cp47LwK — Loli 💜🏳️‍🌈❤️‍🩹 (@goinguploli) May 8, 2023

El futuro de las tardes de Telecinco sin 'Sálvame'

Después de que el pasado viernes se filtrara el final del programa de Jorge Javier Vázquez y que la reina de las mañanas sería la encargada de ocupar su lugar con un nuevo espacio, la cadena de Fuencarral ha confirmado la bomba informativa en el mundo de la televisión. A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento.

En la nota de prensa que ha hecho llegar a los medios, Mediaset España revela que los programas 'Sálvame' y 'Deluxe' finalizarán sus emisiones en el mes de junio. La confirmación de esta noticia llega justo unos días después de que el programa que presenta Jorge Javier Vázquez celebrara 14 años de emisiones ininterrumpidas.