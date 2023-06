Quienes conocen a María Zurita saben que no hace alarde de los orígenes de su familia materna, de su relación con su padrino el rey Juan Carlos o de su primo el rey Felipe. Un parentesco del que nunca se ha aprovechado, ya que ha sido educada en el respeto a la Institución monárquica, así como a ganarse el pan de cada día. Valores que le han inculcado sus padres: Doña Margarita de Borbón y el doctor Carlos Zurita. De fuerte personalidad, María decidió un día ser madre soltera, una noticia la del embarazo que conocimos en exclusiva en Diez Minutos. Una decisión aplaudida, ya que son muchas las mujeres que deciden dar un paso que poco a poco la sociedad española ha aceptado con naturalidad. Es por lo que cuando Carlos, su hijo, ha cumplido cinco años, decidió publicar el cuento 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', que puede ayudar a mujeres solteras a explicar a sus hijos por qué no tienen padre. De todo ello charlamos en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá, de Madrid.



Cuando uno habla con María Zurita, y más de un tema tan personal como la maternidad, una se puede dar cuenta de lo mucho que deseaba tener un hijo, y es que la aristócrata tenía mucho amor que regalar, tal y como aseguró en su paso por 'MasterChef Celebrity'. Reconoce que la vida le dio un vuelco total: "Me cambió 180 grados, porque te cambian las prioridades. Tu tiempo ya no es tu tiempo, pero también te digo que tener a Carlos ha sido una maravilla", se sincera. Y fue gracias a tener una mascota como se dio cuenta de que no sólo quería, sino que sentía que necesitaba dar un paso más y ser madre: "Había cumplido 40 años cuando me lo planteé, ya que nunca antes había sentido la necesidad de tener un hijo hasta que unos amigos me regalaron a Zeta, mi perrita. Fue la que me despertó el instinto maternal".

Primero se tuvo que convencer a sí misma, cosa que apenas le costó tras esa 'revelación', pero aún quedaba comunicarle a su familia que quería ser madre, y que quería serlo soltera. Sus padres la apoyaron al cien por cien, igual que su tío, el rey emérito don Juan Carlos, aunque sobre él tenía sus dudas: "De mis padres, no me sorprendió cómo lo aceptaron porque siempre me han apoyado; mi tío Juan Carlos no sabía cómo se lo tomaría porque pertenece a una generación muy complicada, y la fertilización in vitro es un método muy moderno. Pero le encantó la idea y me dijo: 'adelante'", recuerda con cariño.

Aún así, ni todas las ganas del mundo pudieron evitar que la llegada al mundo del pequeño Carlos fuera complicada con un parto prematuro, incluso en pleno embarazo se llevó un gran susto, que podría haber tenido un desenlace fatal de no ser por Zeta: "Tuve desprendimiento de placenta la noche del 28 de abril. Yo había ido a hacerme una revisión una semana antes, y estaba divinamente. Esa noche me fui a dormir a las 12:00 de la noche, y a las 4:00 Zeta me despierta y noto que estoy mojada. Voy al baño y era una hemorragia. Si no es por Zeta, hubiera sido mortal", cuenta aún con algo de congoja.

Su nacimiento tampoco fue fácil: "Tardé mucho en tenerlo, nació muy malito, hasta 10 ó 15 días después del parto no pude tenerlo en brazos, pero podía verle. Estaba en una cajita y solo podía meter las manos", recuerda, pero todo ha merecido la pena a pesar de los inconvenientes de los que se tuvo que recuperar "porque no sabían cómo tratar el problema de corazón que tenía": "Mi hijo es mi motor, la felicidad plena, es una maravilla de niño, y yo estoy muy feliz con él", dice orgullosa. "¿No se anima a tener otro hijo?", le pregunto viéndola tan henchida de felicidad. "No, no, lo pasé muy mal, hay que pensarlo mucho, lo del tratamiento fueron casi dos años, lo pasé muy mal, y ahora tengo 47, no puedo arriesgar", se niega en rotundo.

Ahora, Carlos ya tiene 5 añitos, y empieza a comprender su alrededor, por eso ha sido ahora cuando María ha querido publicar el libro de cuentos 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', con el que pretende ayudar a madres y padres solteros a explicar a sus hijos, de una manera amena, por qué solo tienen un papá: "Lo escribí como un regalo para mi hijo, para que tenga un relato de su vida, y si de paso ayuda a otras familias monoparentales o no convencionales, que quieran explicar a sus hijos los distintos tipos de familias que hay, yo me sentiré feliz, porque hay muy poca literatura sobre estos temas", relata.

Tienes la entrevista completa de María Zurita con Rosa Villacastín en el número 3746 de Diez Minutos, ya en el quiosco.

"Esta foto de mi padre con mi hijo es la imagen del cariño que hay entre los dos".

Entrevista realizada en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá, Plaza de la Independencia 3, Madrid.