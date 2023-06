Carmen Borrego está haciendo todo lo que está en su mano para que sus problemas familiares con su hijo, José María Almoguera, y nuera, Paola Olmedo, se terminen, y ahora que ha sido abuela, más todavía. La colaboradora entraba por teléfono en 'Sálvame' este pasado lunes para dar sus primeras palabras tras conocerse la noticia de que su primer nieto había nacido, y tras aclarar que del ingreso se había enterado por el programa 'Fiesta' "pero del nacimiento me enteré por mi hijo", la hermana de Terelu Campos ha querido tener unas bonitas palabras en sus redes sociales tras la llegada al mundo del pequeño, que no le puede hacer más ilusión. "No voy a ir al hospital porque en estos momentos tienen que estar tranquilos (pero) estoy segura de que voy a conocer a mi nieto", afirmaba muy segura en la llamada.

Junto a una foto de la boda de su hijo en 2022 en Instagram, Carmen se ha deshecho en halagos hacia él y hacia su mujer, con la que parece que todo vuelve, más o menos, a la calma a juzgar por sus palabras tras la polémica que les enfrentó el año pasado por, supuestamente, filtrar información sobre ellos: "Querido hijo: soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida, sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí. Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo", empezaba diciendo.

Foto: Luis Miguel González

A pesar de que en 'Sálvame' horas antes decía "mi hijo no quiere que hable y lo voy a respetar", no ha podido evitar escribir esta misiva, no sólo para expresar lo que siente, sino para callar bocas y rumores, y así lo intentaba aclarar con sus palabras en el resto de la carta: "Si escribo esto es para que todos sepan que he sido partícipe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres", cerraba el comunicado.

Sin duda, un nuevo halo de esperanza se abre en la familia Borrego Campos para intentar solucionar sus problemas, precisamente en un momento en el que necesitan estar todos muy unidos debido al delicado estado de salud de la matriarca, María Teresa Campos.