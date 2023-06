Ágatha Ruiz de la Prada celebra el Día del Medio Ambiente presentando su nueva iniciativa con Ecovidrio: lanzan al mercado de criptoactivos los nuevos NFTs (tokens no fungibles) de la diseñadora y la entidad recicladora de envases de vidrio. "Llevo más de 10 años colaborando con Ecovidrio. Empezamos haciendo contenedores para las calles de Madrid hemos hecho hasta botones de plástico reciclado. Es vender estos contenedores mini para vidrio y todo lo que se recaude irá destinado a plantar árboles en Doñana" explica la diseñadora, cada día más enamorada de su pareja José Manuel Díaz-Patón, y desvela que tiene una auténtica obsesión con reciclar.

En el vídeo de la parte superior, Ágatha Ruiz de la Prada habla de la importancia de reciclar en casa y revela de dónde le viene esa obsesión. "Tengo una enfermedad que se llama reciclar pero enfermedad. Mi abuelo era ecologista y reciclo siempre pero es que en verano ya mi deporte es reciclar. Convenzo a todo el mundo, hago compost, llamo a la gente porque no se lo creen para explicárselo y tal", confiesa.

Gtres​

Ágatha Ruiz de la Prada confiesa qué hace en casa para reciclar

Ágatha Ruiz de la Prada, que se sinceró sobre su vida en el libro 'Mi historia', no tiene problema en desvelar qué hace ella para reciclar. "Yo reciclo la comida que me sobra para las gallinas, tengo gusanos en casa.. Te podría decir mil y una cosas que hago para reciclar... También estoy metida en lo del corcho. El otro día vi a una señora que iba a reciclar una botella pero con el tapón puesto y le dije 'mira no, tienes que quitar el tapón' y se quedaron alucinadas". Además, la diseñadora explica que, como le ha pasado a Ana Rosa Quintana, las Elecciones Generales del 23 de julio le han trastocado los planes de verano. "En julio tenía una fiesta y la he anulado y me vengo a Madrid para votar. Estaba en Mallorca y ya me he cogido mi avión. Ha sido una cabronada, la verdad podríamos haber votado el 6 u 8 de septiembre y todos felices" y también ha opinado del tema del momento: la polémica por el vestido y el peso de Tamara Falcó. "Creo que hay demasiada presión. A mí no me gustaría que sobre mi boda hubiera tanta presión... Tanta presión es insoportable para todo el mundo, Hay que dejarla un poquito en paz a la pobre" y lanza un mensaje de apoyo a Jorge Javier Vázquez tras anunciar que deja temporalmente su trabajo en televisión. "Le mando mensajes de apoyo y espero que vuelva pronto, porque yo me divierto tanto con él. Es el mejor", dice.