Samantha Vallejo-Nágera, de aniversario View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝗼-𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 (@samyspain) La jurado de 'MasterChef' ha querido celebrar su 20 aniversio de boda con su marido, Pedro Aznar, más conocido como Peru, compartiendo una imagen de su enlace. "A por otros 20!", escribió la chef. ¡Que así sea!



Tania Llasera comparte la portada de su nuevo libro View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora está emocionada porque ya puede enseñar la portada de su nuevo libro 'Mujer tenía que ser...'. "La

ilusión es indescriptible. Escribo esto con lágrimas en los ojos e

invadida de plenitud. El ‘estar hasta el coño’ además es absolutamente global para muchas mujeres. Ya va siendo hora de un cambio", escribe. Estará a la venta el 8 de junio.



Rosa López desea suerte a Chanel para Eurovisión View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) El festival de Eurovisión 2022 está a la vuelta de la esquina ya que se celebra el 14 de mayo en Italia. Y para preparar a Chanel para la experiencia nadie mejor que Rosa López que representó a España en el certamen de 2002 y, 20 años después, ha compartido los mejores consejos con la joven.

Julia Otero y las fotos de su vida View this post on Instagram A post shared by Julia Otero (@otero_julia) Tras superar el cáncer, Julia Otero ha vuelto al trabajo y, a su llegada a Bilbao, el hotel la recibió con un collage de algunas fotos de su vida. Un bonito detalle que ella agradeció compartiéndolo en sus redes.

Octavi Pujades recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) El actor, que el pasado febrero perdió a su padre, ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su madre que este 28 de abril habría cumplido 82 años. "Hace 7505 días que te fuiste, y no pasa ni uno solo sin que me acuerde de ti. Con tristeza al principio; conforme el tiempo ha ido pasando, con una sonrisa y, sobre todo, con agradecimiento. Por haberme criado, educado y haberme convertido en quien soy ahora", recuerda emocionado.



Malena Costa, entre viñedos View this post on Instagram A post shared by Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) La modelo ha disfrutado de una escapada vinícola con su marido, Mario Suárez, y ha conocido los secretos del mundo del vino.

Anita Matamoros se adelanta al puente View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Makoke se ha escapado a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso y, a las nubes de la isla, le ha puesto buena cara.

