Esta, sin embargo, no ha sido la única noticia que los famosos han dado en las redes sociales: Antonio Banderas cumple este 10 de agosto 62 años y lo ha celebrado compartiendo una imagen inédita de su infancia; Violeta Mangriñán ha rebelado a sus seguidores que bautizará a su hija Gala y el motivo por el que lo hará, mientras que Elena Furiase ha compartido cómo se encuentra este verano siendo madre de dos niños y Anabel Pantoja , cuyo viaje a Egipto con Yulen Pereira ha sorprendido a todos, no se está basando sólo en hacer turismo y hacerse fotos bonitas. Te contamos todo en las siguientes líneas. Entérate de toda la actualidad de los famosos y no te pierdas nada. ¡Sigue leyendo!

La periodista ha recibido una llamada que le ha dejado alucinada: "Casi me muero" , ha confesado en sus historias de Instagram por la sorpresa al ver el nombre de un famoso actor con el que muchos y muchas sueñan, pero cuya llamada ha recibido sólo Mercedes . Eso sí, la llamada no ha sido tan romántica como ella esperaba, porque ha revelado que le ha echado "una regañina" por no haberle contado lo que le había pasado, y le ha pedido que le mantenga informado de ahora en adelante. ¿De quién se trata? Sigue leyendo que te lo contamos...

Mercedes Milá no está en su mejor momento. La presentadora y escritora sufrió un accidente hace sólo unos días mientras hacía turismo en Francia tras caerse de una bicicleta cuando hacía una ruta por el campo. Pensó que no sería nada, pero tras realizarse un TAC, Mercedes tendrá que pasar en breve por quirófano para arreglar uno de sus hombros, que tras la caída, según ha confesado ella misma, "está destrozado" . Eso sí, no todo han sido dolores y malas noticias, porque Mercedes ha confesado en sus redes sociales que ha recibido una llamada que ha sido casi como una cura .

Mercedes Milá y la llamada de William Levy Mercedes Milá Instagram La periodista y escritora está pasando un calvario con su accidente de bici en el que se ha destrozado uno de sus hombros, algo que le ha hecho tener que pasar por quirófano. Sin embargo, está recibiendo mucho ánimo que es como una cura, y en especial el de un famoso que también es su amor platónico: el actor William Levy, al que entrevistó recientemente. Aunque asegura que le ha "reñido" por no contarle lo que le había pasado, le ha deseado lo mejor y le ha pedido que le mantenga informado. ¡Qué majo"

Anabel Pantoja sigue a dieta de vacaciones Anabel Pantoja Instagram Tras perder varios kilos en 'Supervivientes', Anabel Pantoja se ha propuesto no caer en el famoso 'efecto rebote', y hasta de vacaciones en Egipto ha seguido haciendo deporte, tal y como ha mostrado en sus historias de Instagram. ¡Eso sí que es 'commitment'!

Violeta confiesa por qué bautizará a su hija, Gala Violeta Mangriñán Instagram La influencer y es superviviente está encantada con la llegada al mundo de su pequeña Gala, y ahora ha confesado que en unos meses, quizá octubre o noviembre, la bautizará, pero no porque ella quiera, sino porque sabe que a Fabio y a la madre de este les hace mucha ilusión. "No seré yo quien se la quite", ha dicho en Instagram. Eso sí, si la buena señora quiere asistir, le tocará ir a La Vall d'Uixó o a Valencia...

Antonio Banderas cumple años View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) Nuestro actor más internacional está de enhorabuena: este 10 de agosto cumple unos estupendos 62 años tan guapo como siempre, y lo ha celebrado con un bonito mensaje en redes mientras ha mostrado una foto de su infancia. ¡Qué monada!

Alba Carrillo muestra su lectura de verano Alba Carrillo Instagram Para que luego digan que las modelos y las rubias no tienen dos dedos de frente: Alba Carrillo, que cumple las dos, es una mujer instruida, y ha compartido su lectura de verano, un libro regalado sobre Coco Chanel que le ha encantado. ¡Tomamos nota!

Elena Furiase, cansada pero contenta View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) Ser madre de dos criaturas no es nada fácil, y si no que se lo digan a Elena Furiase, que con dos hijos en casa, las vacaciones no están siendo tan tranquilas como antaño, y es que le ha dado por querer dormir y comer. Eso sí, la felicidad no se la quita nadie.

Anna Simón, encantada con la maternidad View this post on Instagram A post shared by Anna Simon Marí (@annasimonmari) La presentadora estrenó maternidad el pasado mayo con la llegada de su hija Aina, y ahora, en su cumpleaños -en el que ha celebrado los 40- ha compartido su primera foto con la pequeña. ¡Felicidades por partida doble, Anna!

