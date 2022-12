La cantante se muestra de lo más agradecida: "2022 me metió de nuevo en un estudio y trajo de vuelta mi primera canción. Yo no lo sabía pero esa vuelta a los comienzos resultó ser una invitación a cerrar un círculo ⭕️ que sellamos con la despedida oficial de “El sueño de Morfeo” en un concierto benéfico para los afectados por la erupción del volcán de La Palma.2022 me regaló muchos viajes, me trajo dos veces a casa y me llevó a mi querido México una, dos y hasta tres veces.En 2022 llegué a la cuarta planta, y por primera vez me aventuré a viajar sola para celebrar esas cuatro décadas. Guatemala me descubrió a una nueva yo, me arrancó muchos miedos y me llenó el corazón de primeras veces.En 2022 también planté la semilla de cosas nuevas ,otro miedo vencido, porque también puede salir bien y saldrá bien.2022 me dejó nuevas historias sobre la piel, se llevó a una buena amiga, me alivió el duelo y me enseñó otras formas de sentir.2022… te despido inmensamente agradecida por todos tus regalos, por mi presencia y lo aprendido en los pasos dados.GRACIAS".