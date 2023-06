Fecha nacimiento: 13/05/1995

Edad: 27 años

Altura: 178 m

Estudios (en curso y/o cursados): En curso: Opositor "Agente de Hacienda"

Cursados: Bachillerato y Carrera de GADE

Hobbies: Me encanta todo tipo de deportes, en especial el fútbol y el gimnasio, disfruto mucho de la naturaleza, es donde he crecido. Me estoy aficionando a los planes improvisados.

Instagram: @juandeqm_

Defínete en tres palabras: Alegre, empático y muy positivo.