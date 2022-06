La familia que han creado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan de todo momento que las vacaciones les permiten estar juntos. Antes de que empiece de nuevo la temporada futbolística, la pareja está creando momentos inolvidables en familia, como el cumpleaños de Cristiano Jr o unas vacaciones a todo lujo en Mallorca de las que nos han dado multitud de detalles, y es que han disfrutado en familia no solo del resort sino también de las cristalinas playas de la isla.

Acompañados por amigos y familiares, la familia se ha reunido en la isla meses después de perder a su bebé a quien siguen teniendo muy presente y es que fue un duro golpe del que aún se recuperan con la ayuda de su círculo más cercano. Por ello no han dudado en acudir todos en familia con un viaje en avión en el que presentó a Esmeralda en sus redes sociales. Durante su estancia, todos han disfrutado de los rincones y parajes de Mallorca.

Instagram @georginagio

Así hemos podido ver cómo Georgina Rodríguez disfrutaba jugando con las olas con sus pequeños, manteniendo, eso sí, su figura todavía oculta con un vestido lencero de tirantes sobre su bikini a pocos meses de haber dado a luz aunque ya ha empezado a entrenar para devolver la tonicidad a sus abdominales y su cuerpo.

Con un álbum de fotos al completo, Georgina ha mostrado cómo la familia al completo y amigos han disfrutado del paraje, las olas y todos los rincones de una de las zonas más exclusivas de la isla, aunque no ha sido la primera vez que la pareja ha viajado a Mallorca. "Qué familia tan bonita", "Lo mejor del mundo", "Tenéis mucha suerte", "Qué guapos están los niños" o "La familia es lo primero siempre, ¡a disfrutar!", son algunos de los mensajes que han escrito los fans de la española en su perfil de redes sociales.

