Después de volver de Honduras Kiko Matamoros ha retomado ya su agenda laboral casi al completo. Tras estrenarse de nuevo en 'Sálvame' y enterrar el hacha de guerra con Lydia Lozano en un polémico polígrafo, el colaborador ha vuelto también a 'Viva la vida' donde colabora los sábados para someterse a una sincera e íntima entrevista con Emma García donde no dudó en hablar de sus hijas y las adicciones de las que ha conseguido despedirse en la isla. Además de eso, contestó sin ningún tapujo a las últimas declaraciones de su hija Anita en las que habló sobre él, el rencor y el odio. "A mí el rencor, la envidia y el odio es algo con lo que no he crecido. Sé perdonar y sé pedir perdón", aseguró en un acto público.

Telecinco

Si bien, la joven de los Matamoros no quiso pronunciarse sobre el paso de su padre por 'Supervivientes', Kiko quiso tomarse estas palabras de la forma más positiva posible. "Me gustaría hacer una lectura positiva (más que otras veces, añade Emma García). Yo tampoco pierdo la esperanza, aunque a veces se vive más cómodo sin esperanza, porque a veces es una fábrica de dolor y decepción. Yo espero que, con el tiempo...", confesaba el colaborador con una sonrisa en los labios.

"La quiero como quiero al resto de mis hijos y, supongo que, tarde o temprano, tendremos que reencontrarnos e intentar poner solución a nuestra separación", añade Kiko, quien confesó en El puente de las emociones que deseaba que su hija fuera feliz. "El día que me necesite, si me tiene a bien llamarme y recurrir a mí, estaré encantado y si tiene a bien no llamarme estaré también encantado de estar a su lado, y estaré quiera o no quiera", asegura.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io