Shakira ha decidido que no quiere formar parte del revuelo que se ha montado por el mundial de Qatar. La copa mundial de fútbol está a unas semanas de comenzar, y la ceremonia de apertura necesita de un cantante que esté a la altura, pero lo cierto es que la organización, envuelta en polémica tras polémica, está viendo cómo se le está complicando la cosa, y la última en negarse a colaborar con ellos ha sido la colombiana que, tras las críticas recibidas al hacerse el anuncio de que podría ser quien pusiera voz a la gran gala de bienvenida, ha decidido que no quiere subirse al escenario.



Ha sido el propio entorno de la cantante la que ha confirmado a Adriana Dorronsoro, periodista de 'El programa de Ana Rosa', que Shakira, definitivamente, no cantará en el país asiático: "Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", ha dicho textualmente. Shakira se suma, así, a otros artistas como Rod Stewart o Dua Lipa, que no quieren que se les relacione con este país: "Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos", dijo en sus redes sociales Dua. El influencer español Ibai Llanos también ha puesto por delante sus principios y ha decidido dar la espalda a un contrato para compartir contenido desde dentro junto a la Selección española: "No me sale de los cojones", afirmó tajante.

El mundial de Qatar se ha visto envuelto en la más absoluta polémica e incluso se ha pedido boicotear a las marcas que se anuncien durante el campeonato, además de negarse a ver los partidos. Según las últimas informaciones, habrían fallecido unos 6.500 trabajadores durante la construcción de los estadios y los edificios que se dedicarán al mundial, una cifra completamente desmesurada que pone de relieve que el país no habría respetado los derechos de los trabajadores ni las normas de seguridad. Además, las leyes del país no permiten beber alcohol públicamente, no se pueden hacer muestras de cariño en público y las mujeres deben ir con códigos de vestimenta 'recatados' bajo el paraguas de 'su cultura', aunque sin duda una de las declaraciones que más ha empañado el mundial ha sido las de uno de sus embajadores, que aseguró en una entrevista que la homosexualidad es "un daño en la mente". Qatar es uno de los países en los que aún se castiga la homosexualidad con penas de cárcel. En el caso de los extranjeros, se castigaría con la deportación inmediata.