La canción de Shakira con Bizarrap va a dar mucho de qué hablar y es que los protagonistas parece que no van a dejar nada al azar. No solo por la venganza de Gerard Piqué, que no ha tardado en reaparecer y la respuesta de la propia colombiana a las burlas de la canción, sino también por las implicadas en discordia: Clara Chía y Montserrat Bernabeu, madre de Piqué y ex suegra de Shakira.

“Me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" es una de las frases que más ha llamado la atención de toda la canción que acumula innumerables puyas a su ex y su nueva novia. Y es que, los padres de Piqué viven en una casa al lado de la suya y que llega a estar comunicada, algo que parece que a la colombiana no le agrada mucho ahora y así lo ha hecho saber no solo con la canción sino con el nuevo elemento de decoración que ha colocado en su balcón: una bruja.

Gtres

Este elemento ha sorprendido a propios y extraños, aunque no es tan raro que la colombiana haya cambiado radicalmente la relación con los padres de Gerard, sobre todo al descubrir que ellos conocían que su hijo estaba saliendo con Clara Chía antes de que pidiera el divorcio a Shakira. Incluso algunos medios apuntan a que ayudaban al catalán a quedar con la joven sin que la cantante se diera cuenta y además ahora tiene una gran relación con ella. Un giro de los acontecimientos que la cantante ha mostrado con esta acción.

El entorno de Shakira asegura a 'Sálvame' que es “una clara alusión a la madre de Gerard porque tenían muy mala relación”. Tal y como confirma Kike Calleja, la bruja apunta directamente a la cocina de los padres del futbolista. Después de todo lo que se ha hablado, además, la cantante ha subido a la bruja a una tarima para que se vea mucho mejor.