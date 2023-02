Alejandra Gere tranquiliza tras el ingreso de Richard Gere

El portal estadounidense TMZ hacía saltar todas las alarmas al publicar que el actor americano Richard Gere estaba ingresado en Nuevo México debido a una neumonía que se había complicado y que le había hecho ingresar en el hospital. Una noticia que se recibía con gran alarma, pero que rápidamente su mujer explicaba que toda la familia había estado enferma, pero que ya se encontraban todos mucho mejor, recuperándose del catarro y del susto.



El popular actor estaba disfrutando de unos días de vacaciones en familia en la localidad de Nuevo Vallarta para celebrar el cuarenta cumpleaños de su mujer, la española Alejandra Gere. Cuando un gran malestar debido a una neumonía se agravaba y llevaba al actor a ingresar al hospital. Sin embargo, tras una noche ingresado y bajo todos los cuidados necesarios recibía el alta del centro médico y podía volver al lugar en el que se estaba alojando junto a su familia.

"Me he levantado esta mañana y he visto todos vuestros mensajes de preocupación. Se está recuperando y se siente mucho mejor hoy. Lo peor ya ha pasado. Gracias por vuestros ánimos", explicaba la española a través de sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparecen con su pequeño de espaldas.

Para luego explicar que tras tres semanas todos enfermos, ya se encuentran mucho mejor: "Después de casi tres semanas estando todos enfermos, hoy finalmente nos sentimos mucho mejor. Muchas gracias a todos por vuestro amor. Os lo devolveré", declaraba en sus perfiles sociales junto a una estampa familiar de sus vacaciones en los que aparecen con ropa playera y de lo más felices.