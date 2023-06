Photography by Rayleigh

Photography by Rayleigh Getty Images

¿Qué es un baby shower? Los baby showers o las fiestas de nacimiento se han puesto muy de moda desde hace unos años. Se organizan cuando una mamá embarazada quiere compartir su alegría con amigos y familiares ante la llegada del bebé.

¿Quién tiene que organizar el baby shower?

Unas veces son los propios papás y mamás los que lo organizan, pero en otras ocasiones son fiestas sorpresa organizadas por familiares y amigos de la pareja para sorprender a los futuros padres.

Hay baby showers muy distintos, pero en la mayoría sí hay algunas características que se repiten: al ser una fiesta que celebra la llegada del bebé, toda la decoración, los colores y los adornos son de temática infantil, colores dulces (los tonos pastel suelen ser los predominantes), se suelen poner mesas de dulces y aperitivos y los futuros papás suelen recibir regalos y detalles para el bebé (puedes echar un vistazo a nuestro artículo "24 regalos para acertar en un baby shower: la guía").

¿Cuándo se debe hacer un baby shower?

Estas fiestas tan especiales se suelen celebrar a partir del séptimo mes de embarazo, cuando ya queda menos para que llegue el bebé, aunque en muchos casos se hace antes o incluso después de que el bebé haya nacido. Algunas familias celebran esta fiesta antes para así aprovechar esa ocasión para descubrir el sexo del bebé.

¿Cómo organizar un baby shower?

Para organizar un baby shower hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta si queremos que la fiesta sea un éxito y no haya problemas. Hablamos de los aspectos más importantes:



- Es una fiesta organizada en torno al nacimiento del bebé, por eso, conviene tenerlo muy presente para que no se acabe convirtiendo en otra cosa. Lo normal es que a este tipo de fiestas, vayan papás y mamás con niños, por lo que hay que pensar en ellos para que puedan jugar y comer cosas que les gusten. Te damos ideas de juegos para entretener a los niños en verano por si el baby shower se celebra en esta época del año.

-A la hora de elegir el sitio donde celebrarlo hay que tener en cuenta a cuánta gente vamos a invitar. Si es una fiesta pequeñita, el salón de casa puede ser buena opción, pero si va a acudir mucha gente, buscar un espacio que tenga jardín, por ejemplo, puede ser la mejor opción. Un restaurante también es una alternativa muy extendida. Antes era una fiesta más enfocada a las mujeres y a las que solo solían ir amigas y mujeres de la familia, ahora suelen hacerse para todo el mundo.

-Comida y juegos: son otros de los dos elementos indispensables en una baby shower. Suele haber siempre una mesa de dulces y chuches o candy bar. Los juegos como adivinanzas para tratar de descubrir cuánto mide la tripita de la futura mamá, pruebas como tomarse un biberón de alguna bebida como un bebé, pedir pistas para tratar de adivinar el nombre del retoño tampoco pueden faltar...¡divertirse es la clave!

-Regalos: aunque no es obligatorio, no hay que olvidar que el protagonista de la fiesta, aunque no esté presente físicamente, es el bebé, por eso, los invitados deben llevar algún regalo para el peque (puedes coger ideas de nuestro artículo "Los 26 mejores regalos para hacer a un recién nacido").



Ideas para preparar un baby shower