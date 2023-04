Cuidar la alimentación durante el embarazo y tener en cuenta todo lo que no se debe comer es muy importante y la mayoría de gente sabe que hay alimentos que se pueden tomar y otros no. Sin embargo, muchas personas desconocen que algunas infusiones también pueden ser peligrosas si se toman estando embarazada.

Son muchos los consejos para una buena alimentación durante el embarazo que se deben seguir y que son muy importantes para evitar problemas propios del embarazo, como por ejemplo el estreñimiento, pero también riesgos más graves como la toxoplasmosis o la listeriosis. Precisamente, para evitar algunas molestias digestivas o las digestiones pesadas es frecuente recurrir a las infusiones, sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas infusiones están desaconsejadas durante el embarazo, ya que pueden ser peligrosas y entrañar riesgos para el bebé.

Infusiones que no se deben tomar durante el embarazo

Existen infusiones con beneficios y fines muy diferentes, desde las que se utilizan para problemas estomacales, pasando por infusiones relajantes y calmantes, hasta infusiones para aliviar la retención de líquidos o la sensación de piernas cansadas, por ejemplo. Se suele pensar que al tratarse de infusiones y de hierbas naturales siempre son inocuas, pero lo cierto es que no es así, ya que muchas de ellas pueden suponer un riesgo para la salud de la embarazada y del bebé. Las siguientes infusiones no están recomendadas durante el embarazo:

- Poleo-menta: esta es una de las infusiones más populares que suelen tomarse para aliviar el estómago o facilitar las digestiones, sin embargo, durante el embarazo está totalmente desaconsejada porque contiene pulegona, una sustancia que puede tener un efecto tóxico sobre el hígado, los riñones y a nivel neurológico. Además, puede tener efecto abortivo. También se debe evitar durante la lactancia.

-Infusiones de salvia y perejil: se deben evitar porque, tal y como explica la Dra. Cecilia Parrell, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Manises, "la salvia contiene una sustancia tóxica llamada tujona relacionada con el aumento de la presión arterial y los abortos. El perejil también está relacionado con los abortos espontáneos".

-Infusiones de anís: también se desaconsejan en embarazadas porque pueden provocar contracciones del útero. Contiene anetol, que es neurotóxico y se elimina por la leche.

-Otras plantas como boldo, cola de caballo, cúrcuma, espino albar, fucus, ginseng, lavanda, lúpulo, melisa, pasiflora o regaliz también están desaconsejadas en el embarazo por su posible efecto teratógeno observado en animales (anomalías permanentes en la estructura o función del embrión o el feto), al igual que la equinácea, la cáscara sagrada, el sen o el hipérico, tal y como recoge en su blog la farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica Boticaria García.

-La pasiflora y la amapola poseen un alto contenido en alcaloides y pueden causar toxicidad hepático-renal.

-Desde la web del Hospital de Manises también alertan de los riesgos de las infusiones de aloe vera, diente de león, artemisa, caléndula, ginseng, consuelda, ajenjo (que pueden pasar a la leche y son tóxicas para el bebé), eucalipto y Gingko biloba (ambas pueden pasar también a la leche materna), por lo que tampoco deben consumirse durante el embarazo.

-Infusiones de boldo y eucalipto: como ya hemos dicho, estas infusiones también se deben evitar durante el embarazo y, además, también son peligrosas durante la lactancia. El boldo parece tener asociada toxicidad hepática y el eucalipto puede provocar mareos, náuseas, vómito o diarreas y sangrados durante el embarazo, además también está contraindicado durante la lactancia.

-Valeriana y propóleo: estas infusiones no son recomendables durante el embarazo porque no hay suficientes estudios sobre ellas y no se puede garantizar que sean seguras, tal y como explica Tania Casamitjana, matrona en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, a través de su web Matronastur.

-Infusiones de hierbaluisa: tampoco se aconsejan, ya que no se ha establecido la seguridad de su uso durante el embarazo y podría estimular el útero.

-En cuanto al té y al café hay que tener en cuenta que, tal y como recogen en la guía de información general para la mujer embarazada del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la embarazada puede tomar café, bebidas con cola, té, etc. con precaución. Las dosis excesivas de cafeína (más de cuatro cafés diarios) pueden favorecer el aborto.

Infusiones que sí se pueden tomar en el embarazo

Existen infusiones que sí se pueden tomar durante el embarazo, pero es importante recalcar que deben tomarse con moderación y precaución. Además, siempre es fundamental consultar con el médico ante cualquier duda antes de consumirlas.

Según explica la experta en ginecología del Hospital de Manises, la Dra. Parrell, Sí se pueden tomar las siguientes infusiones:

-La manzanilla o la tila se pueden tomar durante el embarazo solo si su consumo es esporádico y en cantidades bajas.



-La infusión de tomillo para aliviar síntomas de congestión nasal.

-Infusiones de jengibre para evitar las náuseas propias del embarazo, que son síntomas habituales en el embarazo, como explicamos en nuestro artículo "El embarazo mes a mes".

-La hierbabuena se suele usar para el dolor de cabeza.

- Las infusiones de flor de azahar pueden ser relajantes.

A esta lista, la matrona en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la Dra. Casamitjana también añade otras como:

-Las infusiones de hinojo y tomillo, populares por sus "propiedades antiinflamatorias, digestivas, antigripales, antibióticas, antioxidantes y hasta cicatrizantes".

-Rooibos: aporta antioxidantes y tiene un alto número de minerales y vitaminas.

-Achicoria: puede ser un sustituto perfecto del café, pero debe tomarse con moderación.

-En cuanto al té, la matrona advierte: "todos los tipos de té contienen cafeína, una sustancia poco recomendada durante el periodo de gestación, ya que no favorece la absorción del hierro y el ácido fólico. Se debe moderar su ingesta a 2 tazas diarias como máximo. Incluimos aquí el té verde".