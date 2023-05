Las paperas suponen una enfermedad que a día de hoy es muy raro que se dé en España gracias a nuestro sistema de vacunación. Sin embargo, se están dando casos en los últimos años por toda la geografía española. Además, más de una vez se ha dado alerta sobre la necesidad de volver a vacunar a determinados grupos según su año de nacimiento tras detectarse fallos en las dosis de la vacunas administradas, como sucedió, por ejemplo, en 2017 cuando se dio un brote de esta enfermedad.

No obstante, no hay de qué preocuparse, pues aunque es una enfermedad algo molesta, en general en los niños suele ser bastante leve y, en apenas unos días con un buen tratamiento, se puede curar sin mayor complicación.

¿Qué son las paperas?

Getty Images

La parotiditis, lo que conocemos como paperas, es un aumento de volumen de las glándulas salivares parótidas. Se debe a una infección provocada por el paramixovirus. Es una enfermedad muy contagiosa, viral y aguda. El virus penetra y se multiplica en las células del aparato respiratorio. Desde allí es transportado por la sangre hasta llegar a las glándulas salivales, especialmente la parótida. Se transmite por contacto directo con objetos contaminados, por la saliva y por la orina.

¿A qué edad se padecen las paperas?

Getty Images

Lo normal es no sufrir paperas puesto que la vacunación contra la parotiditis está generalizada. En países donde no se vacuna es una enfermedad propia del niño preescolar (entre 0 y 3 años). No es una afección grave y, aunque puede presentarse a cualquier edad, las paperas no son propias de los adultos.

De hecho, las paperas es la típica enfermedad que en los niños suele ser bastante leve pero que a los adultos puede llevarles a estar varios días en cama. Por eso, no hay que preocuparse en exceso si nuestro bebé la padece aunque siempre hay que tener presente la figura del médico.

Cómo se previenen las paperas

Según los expertos de la Clínica Universitaria de Navarra (CUN), "el mejor tratamiento es la prevención mediante la vacunación en la infancia. La primera dosis se administra a los 15 meses y el refuerzo a los 6 años. En general, esta vacuna no suele producir fiebre ni otras complicaciones. La vacuna induce defensas contra el virus en alrededor del 96% de las personas en quienes no ha habido un contacto previo con el virus".

La vacuna es muy efectiva en el 96% de los niños, porque estimula las defensas contra el virus. Los que han pasado la infección son inmunes de por vida.



Así que sí, es posible prevenir las paperas y que el niño no sufra esta incómoda enfermedad, por eso es importante seguir estrictamente el calendario de vacunación establecido por los médicos. Un ejemplo más de la importancia de la vacunación.

Síntomas de las paperas

Getty Images

Los síntomas más frecuentes de las paperas son la inflamación y endurecimiento de la zona localizada bajo el pabellón auricular. El absceso duele al roce y se agudiza al ingerir alimentos que estimulan la salivación o bebidas gaseosas. Se inflama un lado y a los dos días el otro (aunque puede ser uno solo). Y puede haber cefalea y ligera febrícula (no llega a 40 ºC).

Desde la CUN sostienen que los síntomas más frecuentes y generalizados son:

Dolor y endurecimiento de la glándula parótida.

Fiebre.

Cansancio y malestar general.

¿Cuánto duran las paperas?

Getty Images

El período de incubación de las paperas es de dos semanas. Tras el contagio, el aumento del tamaño de la glándula alcanza su máximo volumen en dos o tres días. A partir del tercer día o en un máximo de una semana remite sin dejar secuelas.

¿Cómo se tratan las paperas?

Getty Images

El mejor tratamiento es la vacuna que previene la enfermedad. Sin embargo, cuando ya se sufren, se administran antitérmicos o antiinflamatorios para aliviar el dolor y la fiebre y se recomienda la ingestión abundante de líquidos.

¿Cómo cuidar al niño con paperas?

Getty Images

Es necesario el reposo en cama, sobre todo al principio, y ofrecerle dietas líquidas o blandas debido a la dificultad que supone la masticación y salivación durante el proceso agudo. Si no presenta incapacidad para comer, no hay que limitarle la alimentación. Sí hay que ofrecerle mucha agua, especialmente si el pequeño tiene fiebre. El niño debe permanecer en casa y no asistir a la guardería o al colegio para no contagiar a sus compañeros. Todo el proceso debe ser controlado por su pediatra.

Paperas y complicaciones

Getty Images

Las paperas pueden presentar complicaciones si se inflaman otras glándulas, pero esto sucede en pocas ocasiones. No obstante, conviene saber que las paperas pueden derivar en sordera o en molestia al escuchar tonos altos (la audición se recupera en pocas semanas), así como en meningoencefalitis (inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, que se da en uno de cada 400 casos, más en niños que en niñas, y se cura de manera espontánea en unos cuatro días, sin más consecuencias); orquitis (inflamación del testículo, que se da más en la edad adulta que en la infancia) o pancreatitis (inflamación del páncreas, también muy infrecuente, que provoca dolor acompañado de vómitos y fiebre).

¿Cuándo hay que vacunar de las paperas?

Getty Images

La vacuna contra las paperas, conocida como triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) se inocula subcutáneamente a los 15 meses de forma única. La segunda dosis se administra entre los 4 y los 6 años. No suele provocar fiebre ni otra complicación.