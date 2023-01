Un buen chiste a tiempo puede ser un gran aliado, sobre todo cuando de niños se trata. No sé vosotros, pero yo, por ejemplo, me he visto en situaciones en las que un chiste tonto ha salvado un ambiente tenso. Un buen "¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una miga" y problema resuelto. Con niños también: que levante la mano quien haya recurrido a un chiste para manejar una rabieta, para amenizar una larga espera con niños o para destorcer algún que otro morro torcido. Sí, muchas manos levantadas...las veo desde aquí. Además, a los niños les encanta que les contemos chistes, aprendérselos y ser luego los reyes o reinas de cualquier reunión familiar o en el cole con sus amigos, por eso, contar con algunos chistes para niños en nuestro repertorio puede ser muy interesante.

Beneficios de los chistes para niños

Además, los chistes son buenas herramientas para estimular a los niños, pero ojo, cuando digo que los chistes graciosos pueden tener muchos beneficios para los niños y ser buenos aliados, obviamente me refiero a chistes adecuados en cuanto a contenido y apropiados para su edad: deben ser chistes sencillos, nada de chistes verdes, macabros, machistas, racistas ni xenófobos…se trata de que los peques aprendan y se diviertan, pero con valores. Ojo con los chistes que contamos, que ya sabemos que los niños son esponjas...

¿Y por qué es bueno que contemos chistes a los niños? Porque con una herramienta tan sencilla estamos aportando a los peques todos estos beneficios:

Logramos que desarrollen el sentido del humor y ya sabemos que este sentido es un potente aliado en la vida. La risa y el humor son herramientas antiestrés muy efectivas.

Si les regalamos un libro de chistes, les animaremos a que lean.

Cuando les contamos un chiste, se esfuerzan por entenderlo y con eso les enseñamos a razonar y a mejorar su capacidad de comprensión.

Con los chistes aprenden vocabulario (ojo con qué vocabulario...).

Cuando animamos a los niños a contar chistes, se crecen (algunos parecen verdaderos humoristas) y ven reforzada su confianza y autoestima.

Al contar a los niños un chiste, se lo van a querer aprender para luego marcarse un punto con sus amigos, pero para eso tienen que poner a funcionar su memoria.

Con los chistes regalamos a los niños bienestar, compartimos risas y tiempo. Un tridente genial.

Los niños con buen sentido del humor son más alegres y sociables.

Contar chistes y bromas hace que los niños se hagan más ingeniosos.

No hay nada más maravilloso que la risa de un niño (bueno sí, la risa de muchos a la vez) y los peques deben reír cada día, ya que es lo que tienen que hacer los niños: reírse, jugar, divertirse y ser felices. (Si quieres reírte un rato, te recomiendo ver este vídeo de "El bebé con la risa más histérica del mundo", carcajada asegurada).

Por todo esto, te ofrezco un amplio repertorio de chistes para niños que te van a encantar. Sencillos, cortos, tontos e infalibles. ¡No hace falta más!