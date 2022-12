Si te preocupa el efecto en tu cuerpo de la llegada de las celebraciones navideñas, sigue mis consejos y no tendrás aumento de peso tras las fiestas. En esta nueva entrega de mi consultorio de belleza, te doy algunos consejos para evitar el aumento de peso tan frecuente en estas fechas. El día que tengas programada la cena de empresa o las celebraciones de Navidad, empieza el día con un buen desayuno y haz una comida ligera. Si haces esto, el día 24 Nochebuena, podrás disfrutar en la cena de algunas calorías de más y el día 25 será, Navidad, será la cena la que hagas ligera a base, por ejemplo, de verdura y pescado hervido o a la plancha.

Un vaso de agua media hora antes de comer

Bebe un vaso de agua media hora antes de comer para que te sacie y no comas con ansia, el estómago tendrá ese hueco y te sacarías antes además de que ayuda a la hidratación de cuerpo. Termina la comida o cena copiosa con un vaso con agua y un chorro vinagre de manzana con un pellizco de bicarbonato para mejorar la digestión y el ácido acético del vinagre te ayudará a aumentar el metabolismo. Las propiedades del vinagre como desinfectante y alcalinizante está demostrado y también como elemento para perder peso por destaco la figura de Adolf Krebs que fue galardonado con el premio Nobel en 1953 por descubrir el ciclo de krebs y afirmar que este ácido es fundamental para los procesos metabólicos y que ayuda a la conversión de grasas y carbohidratos en moléculas de energía.

Durante la cena y la comida de Navidad bebe agua y evita los refrescos, si bebes cerveza no bebas más de 2 cañas y si te gusta más el vino, no bebas más de una copa. De entre los entrantes, pide las que no lleven salsas y mayonesas y que tengan poco aporte calórico como el marisco al vapor tipo mejillones, almejas, los calamares, las gambas o los gambones. El plato principal para que no te engorde debe llevar una buena fuente de proteínas sin hidratos. Para ello, elige carnes o pescados a la plancha con verdura fresca como lechuga, tomate y pepino pero no escojas patatas, pastas ni arroz.

Cuando toque el momento del postre, compártelo con alguien, así solo unas cucharadas de flan o de tarta o lo que más te apetezca no arruinará tu figura y, para terminar, toma una infusión caliente.

Además, para los trayectos cortos, no cojas el coche si puedes ir andando y, si no es posible, puedes aparcar el coche más lejos de lo habitual. También es buena idea, cuando vuelvas a casa, dar un paseo de unos 20 minutos a paso ligero o bajar las escaleras del edificio andando dejando el ascensor de lado.

Si comes pensando en lo que más te conviene, evitando alimentos muy calóricos, bebiendo agua con y sin vinagre tanto antes como después de las comidas, haciendo ejercicio moderado esos días, podrás evitar que las fiestas navideñas dañen tu figura.

