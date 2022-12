La piel es un órgano defensivo, te recubre todo el cuerpo para protegerte de los agentes tóxicos del ambiente como la polución, el humo del tabaco, los patógenos, las radiaciones solares y además de eso la maquillamos, la tapamos y cubrimos llegando en ocasiones a intoxicar más la piel. Todos esos agentes exponen a la piel al envejecimiento, arrugas, al aumento de toxicidad que provoca que la piel adquiera una textura rugosa, apagada, opaca, sin luminosidad. Para cuidar la piel debes dejarte asesorar por un profesional de la piel que sepa en tu caso que puede estar fallando en la rutina y en que se puede mejorar. Para descubrir los mejores cuidados para tu piel, asesórate en mi consultorio de belleza y también puedes conocer su estado a través del diagnóstico on line.

Pero os digo que el paso que nunca debe faltar en tu rutina es el de la limpieza facial, debes hacerla antes de dormir y por la mañana. Sé que este paso da pereza pero os aseguro que es el más importante porque el rostro es la zona más expuesta y por eso debes mimarla y limpiarla en profundidad. La limpieza de la mañana es importante para despertar la piel y prepararla para el trabajo que tiene por delante y, por la noche, las células están más receptivas a los activos que le pongas y es por eso que por la noche las cremas actúan más.

La importancia de una correcta limpieza es tal que si la haces bien los poros no quedan obstruidos, quedan limpios minimizando la aparición de puntos negros, incluso los que están presentes en las aletas de la nariz y que parecen difíciles de quitar y cuando la piel esta limpia, los activos que pongas después penetrarán. Si no limpias la piel de forma correcta con el producto adecuado y respetuoso con el ph de tu piel y respetando el cemento intercelular, las cremas que pongas se quedarán en superficie y no servirán.

Si tienes los ojos maquillados, debes usar productos específicos a base de escualeno o ceramidas para minimizar las reacciones alérgicas y las dermatitis que en invierno se agudizan, debes usarlo de forma suave y sin fricción. Para el rostro, cuello y escote debes escoger productos según tu tipo de piel. Si es grasa, seca o presenta desequilibrio debes usar un tipo distinto de limpiador, entre leches, muselinas suaves, o geles en caso de piel grasa, los movimientos deben hacerse suaves, en círculos y aclarar con agua siempre fría, y para secar usa toallas de algodón sin mucha fricción.

Si quieres tener salud en la piel, debes vencer la pereza y no puedes saltarte el paso más importante de la rutina, que es la limpieza.

