Uno de los mejores consejos de belleza que puedo daros es el de dormir bien, procura tener un descanso adecuado de 7 horas diarias para que la piel goce de buena salud. Ya lo dice la OMS, se deben dormir entre 7 u 8 horas y no menos de 6 para que el organismo se regenere, y tu cerebro organice todas las vivencias del día a día. Y la piel, como órgano sensorial, también necesita ese reseteo celular que se produce en la noche. Para cuidar tu piel consulta mi consultorio de belleza y conoce su estado con el diagnóstico on line.

Dicen algunos que hay personas 'búho' y 'alondras'. Las primeras son las que tienen mayor energía de noche y no necesitan dormir para estar bien, y las 'alondras' son las que necesitan dormir, ahora bien, eso es más bien una leyenda urbana y no existe una predisposición genética a ser 'alondra' o 'búho' sino más que epigenética es decir, a lo que acostumbres al cuerpo. Por lo que si eres más nocturna debes saber que dormir es necesario para la piel.

Dormir hidrata la piel, ya que el organismo en la noche recupera los volúmenes de agua perdidos durante el día. Y por eso solo con dormir se lucha contra el paso del tiempo, la flacidez y las arrugas, además se forma el colágeno y la elastina entre las 11 y las 01 de la mañana.

En el sueño la respiración, además, es más lenta y profunda, y eso favorece la oxigenación de los tejidos y al oxigenar se aportan nutrientes por los vasos sanguíneos a todas las células. Si se disminuye el sueño, se disminuye la formación de colágeno y elastina y eso significa envejecimiento prematuro de la piel con pérdida de firmeza o flacidez y arrugas. Si no descansas bien, el organismo libera noradrenalina, hormonas del estrés y eso favorece la opacidad en la piel, por falta de oxígeno y nutrientes por lo que la piel adquiere una tonalidad apagada y poco luminosa así como se acentúan las bolsas y ojeras moradas.

Descansar bien es conciliar el sueño y no interrumpirlo en toda la noche, y si te levantas a atender a tu bebe o al baño procura no encender mucho las luces para no romper tu ritmo circadiano, y has de saber que el momento álgido de renovación de tu piel y de restauración de células sucede alrededor de las 4 ó 5 de la mañana.

John Fedele Getty Images

Para tener un sueño reparador debes seguir algunos consejos como:

Cenar ligero y no muy tarde

No usar el móvil mi dispositivos electrónicos un par de horas antes de dormir

No consumir té ni café después de las 5 de la tarde

No hacer ejercicio físico por la noche

Intenta tener pensamientos positivos y alegres

Si eres de las personas que trabaja de noche, o si padeces insomnio debes compensar tu la falta de sueño y la pérdida masiva de agua que tienes durante el día, y que no recuperas en la noche. Hazlo con una rutina diaria de cremas que tengan una alta concentración de activos hidratantes así como cremas a base de colágeno y realizar sesiones de radiofrecuencia para compensar la falta de nutrientes y de oxígeno.

El mejor consejo de belleza es dormir bien, con un sueño lo más reparador posible pero si no puedes hacerlo no te preocupes porque la ciencia cosmética ha evolucionado mucho.

Ana Ruiz

, coach de belleza