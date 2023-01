Te hago una pregunta: ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Tic, tac, tic... La respuesta: la piel. Y ahora viene la siguiente cuestión: ¿La cuidas? Tu primera sensación será pensar 'claro que sí, me desmaquillo, me pongo crema hidratante y con protección'. Reconócelo, estabas pensando en la piel de la cara, pero... ¿y el resto del cuerpo? Incorporar a tu rutina de cuidados diarios una buena crema hidratante corportal es muy importante. Y no solo hay que dejarlo para el verano cuando llegas de las playa o la piscina. Hay que hacerlo todo el año porque como hemos dicho la piel es el órgano más grande del cuerpo y mimarlo te aportará grandes beneficios.

Una crema hidratante no solo aporta luminosidad sino que también proporciona agua a las células de la piel, aumenta su elasticidad y su suavidad y reducen la celulitis. Al igual que la hidratante facial, las cremas corporales son de uso diario y está comprobado que usarla asiduamente retrasa la aparición de los síntomas del envejecimiento, como las pequeñas arruguitas en el escote.

Ahora bien, en el mercado existe una gran gama de estos productos, pero un detalle a tener en cuenta es que las mejores cremas hidratantes contienen fórmulas concentradas con productos de origen natural. Una crema con el 90% de origen natural, basada en composiciones que protegen el microbioma de la piel y de la que todo el mundo habla por su gran calidad precio es Ziaja Vitality. La firma polaca se ha hecho un hueco entre los que más saben de cosmética 'low-cost' y es que quien prueba sus productos... repite. Concretamente esta crema suaviza la piel áspera, hidrata y mejora la firmeza. Un tres en uno, que cuesta menos de 8 €, que hay que probar sí o sí. Ah, si no sueles usar este tipo de cremas porque tardan en secarse y siempre vas con prisa, Ziaja Vitality se absorbe instantáneamente y no deja sensación untuosa en la piel.

Ziaja Crema corporal hidratante ziajashop.es 7,99 € Comprar