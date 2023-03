¿Quieres presumir de piel sin arrugas? Pues la mejor manera de conseguirlo es añadir a tu ruta facial un sérum que, gracias a su mayor concentración de activos y su textura más ligera, penetra mejor en la piel y consigue unos resultados óptimos y más rápidos. Al no ser graso, es más cómodo aunque debes tener en cuenta que no sustituye a tu crema hidratante y que no tiene protección solar por lo que debes complementarlo con otros productos. Uno de los mejores que, en la actualidad, puedes conseguir en el mercado en relación calidad-precio es L'Oréal Paris Revitalift Laser, un sérum de noche con retinol puro que corrige todo tipo de arrugas, incluso las más profundas, y que hemos encontrado rebajado un 40 % en Amazon.

L'Oréal Paris Revitalift Laser Sérum de Noche Retinol te ayudará a conseguir una piel más hidratada, lisa y flexible. Según un estudio realizado en 49 mujeres durante 4 meses, el 100% de ellas notó que sus arrugas se habían reducido visiblemente y, los primeros resultados, son visibles cuando solo ha pasado un mes que ya notarás tu piel más joven. Su método de uso es muy sencillo: por la noche debes aplicar 3-4 gotas en tu rostro limpio antes de la crema hidratante. Su uso debe ser gradual: la primera semana solo debes aplicarlo dos noches para que la piel se acostumbre al retinol y, a partir de la segunda semana, una vez cada dos noches. Desde la tercera semana, si tu piel lo tolera, puedes aplicarlo a diario. Evita el contorno de ojos y los labios al ponértelo. A la mañana siguiente, no olvides aplicarte protección solar con un mínimo de 20 SPF. Ahora, puedes conseguir este sérum de noche a un precio estupendo ya que tiene una rebaja del 40 % en Amazon. ¿A qué esperas para conseguir el tuyo y presumir de piel?

