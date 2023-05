El acné y la rosácea son patologías de la piel que pueden coincidir en una misma persona. La rosácea puede tener una manifestación en forma de granos pustulosos que pueden confundir una y otra afección. Al tratar la piel con rosácea pustulosa como si fuera acné se puede agravar la situación. Después de contarte la importancia de las proteínas en la piel, los beneficios de utilizar rodillos de jade para tu piel y cómo combatir el estrés oxidativo, en esta ocasión en mi consultorio de belleza, te cuento cómo diferenciar entre el acné y la rosácea y cómo cuidar tu piel si padeces ambas afecciones a la vez. Recuerda que puedes recibir un diagnóstico facial de tu piel.



La rosácea es una patología crónica, que no tiene cura. No se conoce el origen pero sí se saben las causas que pueden agravarse y esas son: el estrés, la ingesta de algunos medicamentos, una rutina cosmética no adecuada, intolerancias a algunos alimentos y los cambios de temperatura. Los síntomas de la rosácea son rojeces ubicadas en la parte central del rostro, venitas o capilares sanguíneos dilatados, protuberancias rojas e inflamadas, inflamación de la nariz o rinofima. Además, puede causar síntomas oculares como ojo seco, irritación y la sensación de tener cuerpo extraño en el ojo.

urbazon Getty Images

La rosácea presenta distintos grados, siendo el uno el estadio más leve. En este caso la piel presenta rojeces persistentes, además de sensación de sequedad; el grado dos o pustular es el que presenta protuberancias, o pústulas, llenas de líquido y muy enrojecidas; y el tercer grado es la fimatosa, causa engrosamiento de la piel sobre todo en la nariz, causando la rinofima y pudiendo aparecer nódulo y abscesos infectados, generando confusión con el acné.

Por su parte, el acné también es una enfermedad de la piel que se genera por obstrucción de los folículos pilosos que se llenan de queratina y de grasa sólida. Los síntomas son granitos, espinillas, comedón abierto o cerrado, puntos negros, pero también en casos más graves genera nódulos y pústulas. La difrerencia entre los nóduclos de la rosácea con el acné a veces es confusa pero se puede distinguir. Si además de los nódulos, presenta sensibilidad a los cambios de temperatura y hay rojez generalizada, se trata de rosácea pustular y no de acné. Lo mejor en estos casoes es que una persona experta en piel aclare cuál es tu caso porque el tratamiento será diferente en cada caso, pudiendo incluso mejorar ambas patologías con cremas bien recomendadas y sin necesitad de tomar medicamentos orales.

Tanto la rosácea como el acné son patologías que pueden afectar a la autoestima de las personas que lo padecen, pero siempre aprovecho para recordarte que eres preciosa y que la belleza es la esencia de las personas.

De todas formas, si padeces cualquiera de esta dos afecciones deberías tratar la piel para que esté sana y te sientas confortable y no para estar bella, porque bella ya eres.