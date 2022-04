Si pensabas que el reguetón y la realeza británica nunca tendrían nada en común, y menos si hablamos de moda, te equivocas. Maluma e Isabel II están conectados por sus estilismos. A sus 95 años, Isabel II es toda una influencer. Lleva décadas usando pañuelos para cubrir su cabeza y los tiene en todos los colores y estampados que va cambiando según los tonos de sus abrigos o vestidos. Es una opción muy práctica cuando hace frío y que el cantante colombiano ha copiado durante su visita a Madrid. Él, que es un icono de moda con sus originales looks, ha sorprendido a todos con esta tendencia clásica y a la vez tan 'in'.

Agencia

Maluma está de gira por todo el mundo con Papi Juancho Europe World Tour y fue durante su llegada a Madrid, horas antes de actuar en el Wizink Center, cuando el cantante sorprendió con uno de sus looks más llamativos. Y no nos referimos a la chaqueta gris y verde flúor con el número 096 y unos pantalones a juego, sino al accesorio que con el que cubría su cabeza: un pañuelo oscuro con estampado de flores atado al más puro estilo Isabel II (aunque algunos también le han comparado con doña Rogelia o con la abuelita de la Caperucita Roja).

No es la primera vez que Maluma opta por este look. Ya en la semana de la moda de París, el cantante llevó un look similar, obra de su estilista personal, Ugo Mozie.



Agencia

Lo cierto es que se trata de un complemento tencencia para hombres y mujeres de cualquier edad y muy versátil. Se puede llevar en la cabeza -como Maluma e Isabel II-; en el cuello como foular; para adornar una coleta; o incluso a modo de cinturón.

