Daniel Lorente sueña con triunfar en el mundo de la moda tras ser coronado Míster Internacional España 2022. Con solo 20 años, este joven murciano estudia Ingeniería Mecánica en su tierra natal y, aunque algunos le comparan con un príncipe de Disney por su belleza clásica, él asegura que es un chico normal. "Yo soy un chico totalmente normal, que coge el autobús para ir a la universidad, me encierro en la biblioteca a estudiar... Ojalá tuviera una vida de príncipe, la realidad es otra", afirma. Daniel es un chico muy familiar y su familia siempre le ha apoyado en su deseo de triunfar en la moda y tampoco descarta probar como actor. Amigo de sus amigos, su corazón no está ocupado.



Daniel Lorente, Míster Internacional España 2022, descarta, de momento, acudir a un reality como 'Supervivientes' aunque uno de sus antecesores, Alejandro Nieto acaba de ganar la edición de 2022. Mientras disfruta de los planes que le otorga su 'reinado', el murciano posa con las mejores tendencias de moda de hombre para el verano.



El murciano lleva una americana de Vertize Gala, camiseta de Zara, y vaqueros de Pull&Bear.



El míster luce una camiseta de Koala Bay y bañador de la misma firma.

El Míster lleva una camisa estampada de Koala Bay y bermudas, también de Koala Bay.



Daniel, en la piscina del hotel en Pineda de Mar, lleva un bañador de Koala Bay.



Daniel viste un traje y tirantes de la firma malagueña Heredia Tailored y camisa de Mirto.

Cita en... el hotel Pineda Splash

Aprovechamos el pasado mes de julio, recién coronado Daniel, para hacer este reportaje en el hotel donde se quedo él y el resto de sus compañeros durante el certamen en Pineda de Mar. El Hotel Pineda Splash reúne todo lo que se necesita para pasar unas vacaciones familiares: actividades de diversión para los más pequeños y relax para los adultos.



Gel limpiador de Cuca Miquel.

Crema hidratante de Cuca Miquel.

Crema reparadora para la noche de Cuca Miquel.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama.... Utilizo la rutina facial que me aconsejó Cuca Miquel.

En mi neceser de viaje siempre llevo... Un peine, cera para el pelo, cepillo y pasta de dientes, desodorante y colonia.

Mi producto de belleza ideal... Una crema hidratante de arándanos.

Mi perfume... Cambio mucho pero me gustan Calvin Klein One o Loewe.

Voy a la peluquería... Una vez al mes.

Dieta... Como sano, no me gustan las obsesiones.

Deporte... Voy todos los días al gimnasio.

Mi fondo de armario... Las camisas.

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: LM Gómez Pozo. Maquillaje y peluquería: Eduardo Morales, Lorena Vintasch y Janira García. Agradecimientos: Hotel Pineda Splash de 30*Hotels. pinedasplashhotel.com/es y Ayuntamiento de Pineda de Mar. Coordinación: José Toré para Organización Nuestra Belleza España.