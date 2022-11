Si te decimos que ahora puedes probarte unas zapatillas antes de comprarlas online puede parecerte una locura, pero no lo es. Palabra de una servidora que ya ha probado la . Una función divertida e interactiva, que se encuentra dentro de su aplicación y que puedes usar tranquilamente en tu casa con diferentes looks o en la misma calle. Si, como yo, te has abstenido de pulsar el botón de comprar a una súper oferta por no saber cómo te iban a quedar las deportivas o te has pasado noches sin dormir después de darle a comprar pensando si te iban a quedar bien o te iban a gustar cuando las viese en persona o has tenido que descambiarlas porque esas zapatillas no eran para ti... Esta herramienta es todo lo que necesitas. Y, además es gratis.

La 'Virtual Try-On' te ayudará a tomar decisiones de compra más seguras, ya que permite visualizar desde diferentes ángulos cómo te quedaría el artículo que quieres comprar (también está disponible para gafas de sol). New Balance, Superga, Puma, Lacoste y Reebok son solo algunas de las zapatillas que podrás 'probarte'.

Actualmente está disponible en la página web www.amazon.es/virtualtryon y en la aplicación móvil para iOS (pronto lanzarán la utilidad en Android). Es tan fácil como escanear un código QR para acceder a la tienda móvil. Elige las que más te gustan, pinchas en el botón de 'Virtual Try On' en la página de detalles de productos y enfoca con la cámara frontal a tus pies para ver cómo te quedarían. Si necesitas saber la opinión de tus estilistas -véase, tus amigas como traducción de 'estilista'- puedes compartir cómo te quedarían con tus amigos a través de las redes sociales. Aquí te dejamos este código QR por si te animas a comenzar la experiencia... ¡Te va encantar!

Amazon

Tienes que tener en cuenta que se trata de una prueba virtual de calzado que te ayuda a visualizar cómo queda el producto en tus pies desde varios ángulos; sin embargo, no es una herramienta de tallas.

