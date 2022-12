Luis Cepeda se convierte en modelo por un día y posa para nuestro 'Gente con Estilo' con la mejor moda de hombre. El cantante está feliz con 'Sempiterno', su tercer álbum de estudio en el que dedica dos canciones a sus padres. "La canción de mi madre me salió muy rápido, pero era tan de verdad que al grabarla se me cortaba la voz en todas las tomas. Vamos, que tardé más en hacer la maqueta que en escribir el tema. Cuando mi madre la escuchó se emocionó mucho, pero mi padre se enfadó porque no tenía la suya. Así que, al día siguiente le tuve que hacer 'Aviones'", explica. Con ganas de volver al escenario en 2023, el artista nos confiesa cómo es en directo. "Uff… Soy súper introvertido. Cuando estoy cantando no, pero me da mucho palo estar encima de un escenario. Cuando canto me olvido de todo y sólo pienso en la canción, pero cuando termino y recibo un aplauso pienso: "¿Pero qué estoy haciendo?" Es muy complicado, pero poco a poco me afecta menos", asegura.

Luis Cepeda, que estudió Arquitectura Técnica e Ingeniería de Diseño Industrial, revela dónde se ve dentro de diez años. "En un escenario, pero me encantaría continuar escribiendo canciones, aunque sea para otros artistas. Como letrista me considero bueno, no quiero tener humildad en ese sentido" y cuenta si se ve haciendo algo que no esté relacionado con la música. "Creo que hay que gestionarlo muy bien porque luego en redes te machacan y te acusan de intrusista. A mí me flipa el doblaje y sé que no puedo hacerlo ahora porque dirían que estoy quitándole el trabajo a esos profesionales. Prefiero formarme y estudiar, y luego lanzarme", dice. A continuación, el cantante posa con las mejores tendencias de moda para el hombre.

Luis Cepeda, muy torero, con una americana 169 € y camisa 69 € , las dos de Anthony Morato; pantalón, 49,99 € de Mango; zapatos de Dr Martens, 189 € , y pañuelo de Levi’s, 12 € .

El gallego luce un abrigo de cuadros de Antony Morato, 259 € ; pantalón de Humana Vintage, 24 € COMPRAR; camiseta de American Vintage, 65 € COMPRAR, y botines de Martinelli, 130 € .

Cepeda viste una cazadora gris de cuero de Zara, 129 € ; camiseta de Dockers,

29 € ; jeans de Levi’s, 95 € ; botas de Dr Martens, 229 € ; pañuelo de Levi’s, 12 € , y cinturón de H&M, 14,95 € .

El artista viste una cazadora Studio Nicholson, de Zara, 79,99 € ; camiseta amarilla de American Vintage, 65€ COMPRAR; jeans de Zara, 49,95 € , y zapatillas Victoria, 89,90 € COMPRAR.

Luis Cepeda viste cazadora de American Vintage, 145 € COMPRAR; jeans de Bershka,

25,99 € ; camiseta de American Vintage, 65 € COMPRAR; botines de Martinelli, 130 € , y pañuelo de Humana Vintage, 5,99 € COMPRAR.

Cita en... hotel NYX Madrid

La producción se realizó en el hotel NYX Madrid, uno de los espacios de ocio que triunfa en los afterworks de la zona del Bernabéu. Ofrece música DJ en directo viernes y sábado, picoteo y cócteles de autor preparados al momento por su barman. Por su proximidad al famoso estadio se ha convertido en el lugar preferido de muchos aficionados para seguir los grandes partidos. Su carta de cócteles se ha renovado con combinados originales como Sex on the Nyx, Autumn Leaves y Blue Moon of Kentucky.

Mi belleza al descubierto

Soy coqueto… En el sentido de que me gusta verme bien, guapo. Eso sí, no utilizo ninguna crema ni tengo rutina de belleza.

Me gusta mucho el deporte… Hago mucho baloncesto, me encanta. Ahora juego con colegas, para divertirme, pero de pequeño jugaba en equipos casi profesionales. Metía muchos triples. Antes de verano dejé el gimnasio, pero tengo que volver a apuntarme.

Últimamente cuido mi alimentación… Antes sí, pero hay que ser sinceros y reconozco que ahora estoy pidiendo mucha comida basura. Estoy a otras cosas con el lanzamiento del disco.

En mi armario nunca faltan… Camisetas básicas. Me faltan camisas, pero soy muy de camisetas.

Luis Cepeda posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactora: María Larrocha. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de foto: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Estela Afanador y Carlos Martos para Alberto Dugarte. Agradecimientos: hotel NYX Madrid nyx-hotels.es