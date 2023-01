Antonio Rossi se ha sincerado en una de sus entrevistas más personales, y lo ha hecho para Diez Minutos. Siempre entregado en todo lo que hace, Antonio no se cortó en ninguna pregunta, pero tampoco a la hora de llevar a cabo la sesión de fotos que acompañaba al cuestionario: parece que esto de posar le viene como anillo al dedo, y lo demostró como si de un modelo profesional se tratara. Además, todas las prendas le quedaban como un guante, algo que sólo le pasa a quien tiene verdadero porte, así que la sesión salió rodada. No te pierdas a otros famosos que han pasado por delante de nuestra cámara, como Valeria Vegas, Enrique del Pozo, Miguel Ángel Nicolás o Luis Cepeda.



En su entrevista, Antonio nos contó lo feliz que está de que le hayan propuesto presentar su propio programa, 'La vida en rosa', un magacín de corazón que tenía muchas ganas de coger, aunque reconoció que no lo tenía "como objetivo y meta en la vida. Que estuviera la idea ahí, pues sí, porque siempre he querido trabajar en la tele", y confesaba también que espera que sea para largo, pero advierte: "No, no entra en mis planes dejar 'El programa de Ana Rosa'. Yo soy feliz ahí. Creo que es el mejor programa de crónica social que hay en la televisión y ni me lo planteo. Es mi casa y ni se me ocurre".

Tampoco tuvo problema en sincerarse de su vida personal con su chico, nos confesó si iría o no a un reality y nos habló de su pasión, el deporte, que encontró cuando se tuvo que poner en serio en el instituto por los problemas que le estaba dando su sobrepeso: en plena adolescencia llegó a pesar más de 80 kilos: "Tuve ciática y se me descascarilló la rótula de lo que pesaba", ha revelado. Ahora es un chico súper fit: "No entiendo la vida sin entrenar".

No te pierdas la entrevista entera, ya en el kiosko y en diezminutos.es, y la sesión de fotos con la mejor moda masculina.

Fernando Roi HEARST

Antonio, con americana de terciopelo estampada de cuadros, de Zara, 89,95 € ; pantalón de Mango, 39,99 € ; jersey de Máximo Dutti, 39,95 € y botines de Mango, 99,99 € .

Fernando Roi HEARST

El periodista, con abrigo de Zara, 89,95 € ; pantalón de Mirto, 130 € 91 € Comprar; camiseta de Bread & Boxers, 39,95 € Comprar y zapatillas de WeBrave, 89 € Comprar

Fernando Roi HEARST

Súper elegante con esmoquin de Zara: americana, 99,95 € ; pantalón, 49,95 € ; camisa de Mirto, 105 € Comprar y zapatos de Martinelli, 120 € 114 € .

Fernando Roi HEARST

En la imagen, Rossi con jersey de Mirto, 110 € 77 € Comprar; pantalón de Mirto, 130 € 91 € Comprar; botines de Mango, 99,99 € y reloj de Bulgari (c.p.v.)

Fernando Roi HEARST

El periodista, con americana de terciopelo azul de Zara, 89,95 € 29,99 € ; pantalón beige de Hugo Boss, 99,95 € ; jersey de Mirto, 100 € Comprar y zapatos Martinelli, 140 € 133 €

Cita en Hotel Heritage Madrid con el equipo de Diez Minutos

Fernando Roi HEARST

Quedamos en el Hotel Heritage, un precioso palacio situado en el centro de Madrid, con el restaurante de Mario Sandoval dentro. Antonio llegó con puntualidad inglesa, como es él. Y después, las fotos salieron solas. Profesional hasta el extremo y cariñoso y entregado de igual forma. Yo le conozco desde hace muchos años y siento debilidad por él. Sólo puedo decir que fue un placer.

Fotos: Fernando Roi

Ayudante fotografía: Sara Guillén

Agradecimientos: Hotel Heritage (www.heritagemadridhotel.com)