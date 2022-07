En Servir y Proteger, esta semana Lidia recibió la sanción de Régimen Disciplinario y se planteó dejar la policía. Finalmente, y tras mucho pensarlo, la mujer presentó su renuncia ante sus superiores. Por otro lado, Olga y Julio regresaron a Italia para iniciar una nueva vida como recién casados.

Miralles puso en marcha la investigación para atrapar al Fantasma después de que apareciera su última víctima y decidió interrogar a Marcelo Gallardo, un antiguo sospechoso. A su vez, Carlos recibió la noticia de que Inés, su exmujer, se incorporaría a comisaría. Además, Cata recibió en prisión la visita de su padre, Gael, con el cual tiene muy mala relación.

Néstor le pide a ayuda a Hanna

Pasaron los días y Néstor le pidió ayuda a Hanna para que Lidia no dejase la policía. Tras una conversación con sus seres queridos, la oficial recapacitó y decidió continuar en su puesto de trabajo. Por otro lado, Inés se incorporó a comisaría, provocando cierta incomodidad en Espe. Es más, la recién llegada y Carlos chocaron cuando su pasado salió a flote.

Este no fue el único problema al que debía hacer frente Espe. Soledad le comunicó sus intenciones de que Sheila se fuera a vivir con ella y la adolescente dudó sobre si marcharse con su madre biológica o quedarse con la policía, como vimos en el capítulo de ayer de Servir y proteger. Mientras tanto, Iker y Luna discutieron a raíz del nuevo trabajo de él. Por su parte, la gerente del Moonlight sopesó comprar el local y convertirse en la dueña. Finalmente, se marcharon a Valencia a iniciar una nueva vida.

Cerca de allí, Marcelo amenazó a Julia, su abogada, cuando esta quiso confesar que mintió en su coartada. A pesar de las advertencias, la licenciada reveló a la policía que su cliente no fue del todo sincero en su declaración. Esto provocó la ira de Marcelo, que movió los hilos para que la mujer fuera despedida del bufete en el que estaba empleada. Además, Gael se reencontró con Néstor, al que conocía de su pasado criminal.

