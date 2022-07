Esta semana en Servir y proteger, la policía descubre una nueva pista que podría llevarlos al Fantasma. Tras una ardua investigación, descubre el coche que conducía el criminal durante el momento de los asesinatos. Iris va un paso más allá y da un dato a sus compañeros que podría llevarlos, directamente hasta el paradero del buscado delincuente.

Por otro lado, Soledad es detenida como la principal sospechosa de un homicidio. Gracias a varios agentes, se confirma que la madre de Sheila fue drogada con Burundanga y por eso no recuerda nada de lo sucedido Mientras tanto, Gael decide comprar el Moonlight y avisa a Bea de su intención. Además, Julia se ofrece como abogada voluntaria en el Centro Cívico.

Cerca de allí, Iker y Luna, tras tomar la decisión de marcharse la semana pasada en Servir y proteger, se despiden de Distrito Sur para iniciar una nueva vida en Valencia. En comisaría, Iris conoce a Alberto, un investigador amateur decidido a obtener información sobre el Fantasma. A la joven empieza a gustarle el recién llegado, pero se descubre que este solo quiere utilizarla. Entretanto, Inés y Carlos siguen investigando la muerte de Domingo y creen que Soledad pudo matarlo en defensa propia.

Bremón se reencuentra con su hija Isa en Distrito Sur

Bremón se reencuentra con su hija Isa y las cosas no resultan como él esperaba. Cuando la chica tiene un pequeño percance en el metro, se produce un acercamiento con su padre. A su vez, Antonio se lesiona y tendrá que estar unos días de baja. El doctor conoce a Matías, quien será su sustituto y, lo cierto es que no congenian del todo bien. El nuevo acaba cansándose de las intromisiones de Antonio y discute con él.

Vega es trasladada a Cerro Alto y se encuentra con Hanna. Esta se entra que la exinspectora intentó matar a Quintero y su relación con ella se tensa todavía más. Por otro lado, Gael tiene problemas económicos y Néstor le escucha una conversación comprometida. Finalmente, el policía descubre que el hombre ha pedido dinero a un peligroso prestamista.

Julia desvela que en el pasado defendió a una de las prostitutas de Vlado Khan, que acabó suicidándose, por lo que Lidia decide contratarla para que defienda a Hanna. Por su parte, Iris se muda con Lidia y tiene su primera cita con Alberto, que coloca un micro en el piso para espiarla. Además, Carlos e Inés comienzan a sospechar de Marián, la novia Domingo como presunta asesina.

